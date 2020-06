Alle Camillas sønner er opkaldt efter traktorer - nu er lillebror også døbt

Der var ikke så meget at rafle om, da Christoffer og Camilla Ellesøes fjerde søn meldte sin ankomst. De var nødt til straks at lægge hjernerne i blød for at finde et navn, der både var til at udtale, var mærket på en traktor, og som begyndte med bogstavet 'C'.

Parrets tre andre børns navne lever nemlig alle op til de ret specifikke og specielle krav, og lillebror skulle selvfølgelig ikke snydes.

'Det mener han bare ikke!'

Det hele begyndte, da parret ventede deres første søn for lidt over otte år siden. Da både Christoffer og Camillas og samtlige af deres søskendes navne begyndte på 'C', vidste de, at de ville føre traditionen videre til deres egne børn.

Her får lillebror sit navn. Foto: Privat

- Så vi begyndte at lede efter nogle gode navne, men der var bare ikke rigtig noget, der klingede. Men så foreslog min mand, at vi kunne kalde ham 'Case' efter traktoren. Jeg tænkte, 'det mener han bare ikke!' siger Camilla Ellesøe til Ekstra Bladet

Men Camilla Ellesøe lovede, at hun lige ville tygge på det, og jo mere, hun gik og sagde navnet højt for sig selv, jo bedre lød det.

Navnet var dog ikke godkendt i forvejen, så forældreparret fra Torrild ved Odder i Østjylland måtte først søge om lov til at kalde deres barn for Case.

Hele traktoflokken fra Torrild. Foto: Privat

- Det har der overhovedet ikke været nogen problemer i, siger hun til TV2 Østjylland, som var de første til at fortælle historien om familiens traktornavne.

Belgisk mejetærsker-brand

Da søn nummer to og tre blev født, skulle de selvfølgelig også opkaldes efter traktorer, så inden længe bestod flokken af Case, Claas og Cormick, der i dag er henholdsvis 8, 5 og 3 år. Alle drengene har samtidig fået mere almindelige mellemnavne, der selvfølgelig også har forbogstavet 'C': Christian, Christoff og Constantin.

Lille Clayson Cilas er sidste skud på traktorstammen. Foto: Privat

Så var det, at Camilla Ellesøe blev gravid med sin fjerde søn.

- Vi havde ikke regnet med en nummer fire, så da han dukkede op, skulle vi jo pludselig finde et nyt traktornavn, siger Camilla Ellesøe til Ekstra Bladet.

Men det lykkedes, og det sidste skud på stammen er nu døbt Clayson efter et belgisk mejetærsker-brand, der i en periode også har produceret traktorer. Han har fået mellemnavnet Cilas.

Familien fra Torrild har ikke oplevet, at sønnernes navne har kastet negative reaktioner af sig.

En stolt mor Camilla med sin yngste søn, Clayson. Foto: Privat

- Henne på skolen kender de jo bare Case som Case, og der er ikke så mange, der ved, at det faktisk er navnet på en traktor, medmindre de spørger, hvor det kommer fra, siger Camilla Ellesøe, der ligesom sin mand arbejder inden for landbruget. Hun som landmand, og han som anlægsstruktør.

- Hvad hvis I får en femte søn - hvad skal han så hedde?

- Vi regner ikke med, at vi skal skal have flere børn lige nu. Vi har nogle idéer til nogle flere traktornavne med 'C', men vi holder dem lige for os selv. For man kan jo aldrig helt vide, hvad der sker, griner Camilla Ellesøe.