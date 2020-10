'Bare skamfuldt': Astralis sletter omstridt jobopslag

Fire in the hole!

Astralis er under beskydning på Reddit, på Facebook og i udenlandske esport-medier, herunder afkgaming.com, hvor Counter Strike-holdet bliver kritiseret for at udnytte unge esport-fanatikere.

I et nu inaktivt jobopslag søger Astralis frivillige, der henholdsvis skal brande holdet på sociale medier og skrive nyheder på holdets hjemmeside uden at få løn.

Den manglende betaling for arbejdet er faldet Counter Strike-interesserede for brystet:

’Det er virkelig en lyssky forretningsmodel. De kender til deres egen anseelse, og at folk vil arbejde for dem gratis, fordi de godt kan lide deres brand’.

’Ærlig talt bare skamfuldt’, skriver en bruger på Reddit eksempelvis.

Astralis' jobopslag Sociale medier Vi søger derfor frivillige kræfter til at give en hånd med under livedækning på Astralis sociale medier. Her kommer du med “bag om” Astralis og bliver stemmen udadtil under kampene. Vi skal underholde og informere ved At gøre folk opmærksomme på kampen forud for kampstart

At dække kampen med highlights og generelle opslag på primært Twitter

At interagere med fans og talent under kampen

At afrunde kampene

At meme, når der er en grund til det Ud af det får du Øvelse i at håndtere sociale medier

En mulighed for at sætte dit aftryk på et af verdens førende esportsbrands

Merchandise

Mulighed for deltagelse i contentdage o.l. En generel indsigt i sociale medier og godt kendskab til esport, gaming og Counter-Strike er forventet. Redaktionel Vores hjemmeside er hovedcentralen for alt vedr. Astralis hold og aktiviteter. Derfor søger vi også frivillige, der går rundt med en skribent i maven. Vi skal oplyse folk ved At opdatere hjemmesiden med nyheder omkring holdene og deres præstationer.

At opdatere kalendere med relevant turneringsinformation og format

At fremhæve de positive historier omkring organisationen Ud af det får du Kendskab til at arbejde med CMS

Øvelse i at skrive og researche

En platform med mange læsere at skrive til Har det interesse? Så send en email til jokj@astralisgroup.net, fortæl om dig selv og hvilke opgaver du har mod på at give dig i kast med. Deadline: Mandag, d. 12 oktober. #ToTheStars Vis mere Luk

For ti år siden var det nærmest utænkeligt, at man kunne tjene penge på computerspil, men i dag er esport er lukrativ milliardindustri med millioner og atter millioner af fans.

Danske Astralis befinder sig med store sponsorater, politisk og folkelig opbakning i toppen af esport på verdensplan både sportsligt og økonomisk.

Tjener millioner af kroner

Mens Astralis ikke vil aflønne deres to nye folk på gulvet, havde Counter Strike-holdets bagvedliggende selskab, Astralis Esport, et overskud på tre millioner kroner i seneste regnskab.

Ligeledes er der også økonomi til at aflønne både spillerne og ledelse mere end pænt for deres arbejde.

Forud for selskabets børsnotering sidste år oplyste Astralis Group selv, at den årlige lønudgift til organisationens i alt ti holdspillere og tre coaches i 2020 tæller 27,1 millioner kroner.

Det svarer i gennemsnit til, at hver person i gennemsnit får 1,7 millioner kroner i løn om året.

Astralis Group, der også driver et League of Legends-hold og et FIFA-hold, betaler desuden direktionen syv millioner kroner i årsløn.

Selskabets administrerende direktør, Anders Hørsholt, er den dyrest betalte med en årsløn på 1,9 millioner.

Astralis Group er børsnoteret med en markedsværdi på 280 millioner kroner.

Delete, delete, delete

Astralis har indset, at de sidder med en møgsag.

De har fjernet de to jobopslag, som ikke længere kan findes på Astralis’ hjemmeside, allerede dagen efter de slog de to ulønnede stillinger op.

På Facebook indrømmer Astralis i tvetydige vendinger, at man har begået en fejl:

’(…) vi vil genoverveje, hvordan vi arbejder med afdækning af kampene, inklusive vores hold af frivillige (…) Vi vokser stadig, men bliver aldrig for store til at tage ved lære’.

Ekstra Bladet er trods opkald, sms og mail ikke lykkedes med at få fat på direktør Anders Hørsholt til en kommentar.