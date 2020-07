Bilist dræbte giftslange med sikkerhedsbælte

En bilist fra Australien kæmpede en drabelig kamp mod en giftslange, mens han kørte på hovedvejen Dawson cirka seks timer nord for byen Brisbane.

Pludselig fik han øje på giftslangen, der begyndte at kravle op ad hans ben. Bilisten, der af politiet i Queensland kun bliver nævnt ved sit fornavn Jimmy, kastede sig herefter ud i en kamp på liv og død med slangen.

Men den store australske mand fik dog dræbt slangen både ved hjælp af en sikkerhedssele i bilen samt en kniv.

Det skriver flere medier, heriblandt Metro, og politiet i Queensland har også lagt historien ud på deres Facebook.

Jimmy kastede den døde slange om på bilens lad. Foto: Politiet i Queensland.

Efter at have dræbt slangen, kastede Jimmy den om på bilens lad og kørte med 123 kilometer i timen mod det nærmeste hospital. Jimmy var nemlig overbevist om, at han var blevet bidt af slangen. Han troede derfor, at han ikke havde ret lang tid tilbage af sit liv, hvis han ikke lynhurtigt fik noget serum mod slangebiddet.

Politiet i Queensland lagde i går en video ud på Facebook, hvor man kan se, de stopper Jimmy i hans bil, fordi Jimmy overtræder fartgrænsen på landevejen med en far på 123 kilometer i timen. Herefter tilkaldte politiet en ambulance, der kom kort efter. Ambulance-lægerne konstaterede dog hurtigt, at Jimmy ikke var blevet bidt af den giftige slange. Han var bare gået i chok.

- Det var en meget skræmmende oplevelse. Jeg har aldrig været så glad for at se politiets udryknings-lys, da de stoppede mig for at køre for stærkt.

Jimmy havde faktisk kæmpet mod en 'Eastern Brown Snake', der er en af de de mest giftige slanger i verden. Det er netop den slange, der er årsag til flest dødsfald på grund af slangebid i Australien.