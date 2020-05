Blev venner på Facebook ved en fejl: Nu er de gift

Da den 62-årige bedstemor til ti børnebørn, Isabell Dibble fra Dymchurch i England, modtog en venneanmodning på Facebook fra den 26-årige Bayram Boussada, troede hun i første omgang, det var en bartender på en kaffebar, som hun havde mødt på en ferie i Tunesien.

Derfor sagde hun ja til venneanmodningen fra den unge mand.

Men da parret sidste år i maj måned begyndte at chatte sammen, fandt Isabell ud af, at det var en helt anden, der bare havde det samme navn.

Men Isabell er i dag glad for fejltagelsen. Parret blev nemlig hurtigt forelsket i hinanden, og i dag er de gift, selvom de har en aldersforskel på 36 år.

Det skriver flere medier heriblandt det britiske nyhedsbureau SWNS samt Metro og Mirror

Isabell Dibble pryder også sit profilbillede på Facebook med et billede af sig selv og sin unge ægtemand.

Selv om Isabell Dibble var skeptisk i starten af forholdet på grund af den store aldersforskel, var der en utrolig god kemi mellem parret.

Hun fløj derfor i oktober måned til Madeira i Tunesien for at besøge Bayram Boussada.

Under Isabells besøg i Tunesien faldt Bayram på knæ og friede til sin 62-årige kæreste. Hun sagde straks ja og fortæller til SWNS, at hun aldrig har været mere lykkelig i sit liv.

Parret blev gift i januar 2020 i Tunesien. Til den efterfølgende bryllupsfest var der mere end 100 mennesker til stede, heriblandt hele Bayrams familie.

Lige fra starten har der været god kemi mellem Isabell og Bayram. Her nyder de et måltid sammen. Foto: SWNS.

- Jeg ved, at der er mange svindlere på Facebook. Så selvfølgelig var jeg meget skeptisk i starten. Jeg har læst historier om kvinder, der er blevet snydt. Men Bayram har aldrig spurgt mig om penge. Han har aldrig bedt mig om noget. Han er ligeglad med, om jeg flytter ned til ham, eller om han flytter til England. Vi vil bare være sammen, siger Isabell til SWNS og tilføjer:

- Jeg har både mine egne børn samt ti børnebørn her i England, så jeg ønsker ikke at flytte til Tunesien. Men lige nu er det svært for Bayram at flytte til England, fordi ingen af os tjener penge nok til at det kan lade sig gøre. Forhåbentlig vil tingene ændre sig i fremtiden, siger Isabell.

Ægteparret har naturligvis været adskilt fra hinanden gennem flere måneder på grund af coronakrisen. Men de håber begge, at de igen kan mødes i løbet af juni måned.