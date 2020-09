Brud besvimer midt under bryllup

Det her er det forfærdelige øjeblik, hvor den britiske kvinde Hayley Hale besvimer i sin ægtemand Matthews arme midt under sit eget bryllup på grund af et anfald af epilepsi.

Hayley Hale har gennem 10 år lidt af jævnlige epileptiske anfald og havde derfor udsat sit bryllup af frygt for at få et anfald, når hun skulle gå op af kirkegulvet for at sige ja til sin ægtemand. Men efter at have overlevet en alvorlig kræftsygdom, besluttede hun i august måned 2018, at nu skulle brylluppet gennemføres.

Det lykkedes for Hayley at gå op ad kirkegulvet. Men da hun nåede op til alteret i kirken i byen Caerphilly i Wales, fik hun et epileptisk anfald og faldt besvimet om i sin ægtemands arme. Han nåede heldigvis at gribe sin kone, før hun faldt ned på gulvet.

Det skriver flere medier heriblandt The Mirror og Metro

Hayley Hale har sammen med sin ægtemand Matthew to børn på 16 og 11 år. Foto: Triangle News.

Få minutter efter kom Hayley dog til sig selv og åbnede sine øjne igen og blev løftet op på sine fødder igen foran sin brudgom Matthews.

- Jeg husker, at jeg vågnede op i Matthews arme ved alteret, og jeg råbte til alle i kirken, at jeg nu var tilbage og havde det okay. Alle i rummet begyndte at grine, forklarer Hayley Hale, der er lykkelig over, at det endelig lykkedes for hende at blive gift med Matthew foran 75 familiemedlemmer og venner.

Udover de jævnlige epileptiske anfald fik Hayley også i 2016 konstateret kræft i sit venstre bryst. Kræften bredte sig også til højre bryst. Hayley fik derefter fjernet begge sine bryster.

Her har Hayley fået fjernet sit ene bryst. Foto: Triangle News.

I forbindelse med kræft-behandlingen havde Hayley endnu flere epileptiske anfald. Nogle af dem har været så voldsomme, at hun under diverse anfald har brækket sin højre albue, en finger, en tå og sin ankel.

Men på trods af modgangen og det dårlige helbred fik Hayley endelig gennemført sit bryllup.

- Jeg ønskede at vise mine børn, at der var intet, der kunne stoppe mig. Og de var så stolte af mig. At gå op ad kirkegulvet var en kæmpe udfordring for mig, men jeg gjorde det. Det var den bedste dag i mit liv. Jeg blev endelig gift med min drømmemand, fortæller Hayley.