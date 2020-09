Brutal seddel i forruden

At der ligger en seddel, når du kommer ud til din parkerede bil, plejer aldrig at være et godt tegn.

Med sådan en seddel følger nemlig som regel en påmindelse fra en parkeringsvagt om, at du har parkeret ulovligt og dermed skal punge ud med et større beløb.

Da en kvinde forleden gik ud til sin bil og fandt en seddel i forruden, var det dog angiveligt en noget anden besked, der mødte hende.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Sun.

'Til din information: Jeg knalder din kæreste. Han sagde, at I havde slået op. Jeg bor i 5D', står der indledende på sedlen, der fortsætter med en to-do liste.

'1. Vask din bil. 2. Drop ham. (Ikke i den rækkefølge)'.

Roses for sin ærlighed

Et billede af den ærlige seddel er blevet delt i Instagram-gruppen 'Neighbors From Hell', der har tusindvis af følgere, og er siden gået viralt og beskrevet i flere medier.

I gruppen, hvor naboer tit bliver kritiseret, hyldes kvinden, der har været i seng med kæresten, for at fortælle sandheden:

'Det her er faktisk en god nabo', skriver en.

'Helt ærligt, så ville jeg købe hende en drink', skriver en anden.

'I det mindste var hun ærlig. Men jeg ville ikke have skrevet, hvor jeg boede', lyder det videre fra en tredje.

Andre mener derimod, at kvinden kunne have været lidt mere 'venlig' og mindre brutal i sin udmelding.

Hvordan historien ender, og om kvinden og kæresten stadig er sammen, melder historien desværre ikke noget om.