Butik udlover gratis eskimo-is: Nu bliver de truet

Frederiksberg Chokolade har flere gange i butikkens eksistens givet gratis is til kunder, og nu er eskimo-isens tur. På fredag giver butikken nemlig gratis eskimo-is i to timer.

Nu er den lille isbutik på Frederiksberg kommet i stor modvind på de sociale medier. I et opslag på Facebook skriver de:

'Hansen Is vil slette deres eskimo is altså jeg syntes det er for mager med alt det man ikke må sige mere. så derfor GRATIS ISVAFFEL TIL DE FØRSTE 50 KUNDER (ca måske flere)' skriver Frederiksberg Chokolade på deres Facebook side med opfordring til at alle skal komme og bestille en eskimo-is.' og fortsætter:

'Og bliver du støt, siger du bare du gerne vil bede om en dejlig vanilje-solbær mælke is med ægte revet mørk 67% chokolade selvfølgelig økologisk vi ses i butikken'.

Flere skriver i opslaget, at det er 'smagløst' og 'skuffende' af isbutikken.

Ærgerligt og tarveligt

Butikken giver gratis eskimo-is som et opråb til Hansen Is, der har valgt at ændre navn på deres is.

Tina Jacobsen havde dog ikke forventet, at det ville skabe så stor debat.

- Jeg er meget chokeret over, at folk er gået så meget amok. Hansen Is har lavet en is, de har kaldt eskimo-is, der aldrig har været en eskimo-is. Den er med solbær, deres er med vanilje. Nu ændrer de navn og får en masse positiv omtale, siger Tina Jacobsen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det er ærgerligt og tarveligt, at de udnytter reklamen.

Aldrig været racistisk

Ifølge Tina Jacobsen har eskimo-isen aldrig været racistisk - tværtimod mener hun, at det har været en is, alle elsker. Derfor forstår hun ikke, at folk går så meget amok.

- Folk ringer og truer mig med, at jeg er nazi-svin, og at min plantage i Colombia sikkert er med slaver. Jeg er slet ikke sådan et menneske, jeg vil alle det bedste. Jeg gør en forskel, og jeg gør folk glade. Jeg føler mig fuldstændig misforstået, siger Tina Jacobsen.

Folk er faktisk blevet så sure, at hun har modtaget personlige trusler, efter hun har delt opslaget på butikkens Facebook-side.

- Jeg har fået trusler om, at min butik skal smadres, og at flere vil boykotte min butik, siger hun rystet til Ekstra Bladet.

Boykot butikken

En af dem, der opfordrer til at boykotte Frederiksberg Chokolade, er David Trads, der er tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet.

Tankeløse tosser!

Jeg opfordrer til boycot af Frederiksberg Chokolade. pic.twitter.com/xHpDNzykVE — David Trads (@DavidTrads) July 15, 2020

- Når en forretning som Frederiksberg Chokolade bevidst tager et politisk standpunkt og bruger det i deres markedsføring, er jeg som forbruger i min gode ret til at fravælge den. Jeg ønsker grundlæggende ikke, at en butik skal tjene aktivt på at udstille og gøre nar af minoriteter. Derfor foreslår jeg at boykotte butikken, siger David Tads til Ekstra Bladet.

Tina Jacobsen mener ikke, at hans opslag er okay, og derfor inviterer hun ham forbi butikken til en debat.

- Jeg forstår ikke den vrede. Han er meget velkommen til at komme forbi butikken, jeg vil gerne have en forklaring fra ham. Han har ikke engang hevet fat i mig, inden han skrev det opslag. Jeg er helt overvældet, siger hun.