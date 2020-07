Butiksejers mareridt: Beskyldt for at hamstre toiletpapir

En optagelse, hvor en gruppe cement-arbejdere finder en bunke med tusindvis af toilet-ruller i en park, er lige nu på manges læber i Australien.

Optagelserne gik viralt på Facebook omtrent samtidig med, at Australien er blevet ramt af en ny bølge af corona-hamstring præcis som det gjorde sig gældende i februar.

Det skriver blandt andre news.com.au.

I videoen beskylder cement-arbejderne kvinden Celia Deng for at have hamstret toiletpapir til sig selv, og det var ifølge news.com.au også den holdning, der prægede kommentarsporene på de sociale medier, hvor der ikke blev lagt fingre imellem i anklagerne mod Celia Deng.

En helt anden historie

Nu har det australske medie imidlertid talt med kvinden, som har fået sig lidt af et chok over den massive modvind, hun pludselig havnede i på grund af videoen. Ifølge hende er historien nemlig en helt anden end den, der blev fremlagt på Facebook.

Hun fortæller, at hun havde købt de mange ruller toiletpapir fra Kina for at sælge det videre i sine to kioskbutikker.

Hun fortæller, at de tre cement-arbejdere først havde tilbudt at hjælpe hende med at fragte papiret til butikkerne mod betaling, men det havde hun takket nej til. Herefter hev mændene et kamera op og begyndte at filme den nu virale optagelse, hvor hun blandt andet bliver kaldt for en 'stupid bitch'.

Hun tror ikke, at de tre mænd mente det som andet end en spøg, men oplevelsen har taget hårdt på hende.

- Den attitude, folk havde mod mig ... Jeg er meget ked af det, og jeg gør det aldrig nogensinde igen. Det her bliver sidste gang, siger Celia Deng til det australske medie og fortæller, at hun aldrig igen vil bestille en så stor mængde toiletpapir fra Kina.

Ville hjælpe de ældre

Butiksejeren fortæller desuden, at hun ikke havde haft til hensigt at tjene mange penge på papiret, og at hun primært havde bestilt det hjem for sine ældre kunder, som på grund af coronavirus har haft problemer med selv at skaffe toiletpapir.

- Gamle mennesker kommer her og kan ikke skaffe toiletpapir. En ejendomsmægler på den anden side af gaden spurgte: 'Celia, kan du skaffe mig noget toiletpapir?', for hendes mand har problemer og er nødt til at passe på sin værdighed og vil ikke vente i kø så længe for at få toiletpapir', så jeg gav hende en pakke med 16 toilet-ruller gratis, siger hun til news.com.au.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor folk siger: 'den her asiatiske kvinde hamstrer toiletpapir', da folk ikke kunne købe det, og vreden fik frit afløb. Men de kender ikke historien bag, siger hun videre.