Butikstyv i 45 år skifter karriere

Den 59-årige britiske bedstemor, Kim Farry, har scoret millioner af kroner ved butikstyverier gennem en kriminel karriere på 45 år. Hun har siddet i fængsel fem gange, men fortsatte alligevel ufortrødent med at rapse fra diverse butikker.

Men nu er der ifølge Kim Farry kommet andre boller på suppen. Den 59-årige bedstemor hævder nu, at hun har lagt butikstyverierne på hylden og har skiftet karriere. Hun er nemlig i løbet af corona-krisen i Storbritannien sprunget ud som personlig træner på internettet, hvor hun står i spidsen for online-fitness-klasser.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og Mirror

Kim Farry har også lagt artikler ud om sit karriere-skift på sin Facebook, som hun kalder 'Kim Farry - Ex Million Pound Shoplifter'

Her er den 59-årige Kim Farry i gang med at træne sine følgere iført en orange træningsdragt. Foto: Caters.

Kim Farry, der bor i Fulham i det sydvestlige London, har svoret, at hun ikke vil vende tilbage til en tilværelse,hvor hun lever af butikstyverier. Hun er også begyndt at lave workshops omkring afhængighed. Den 59-årige bedstemor mener nemlig selv, at hun selv blev afhængig af de daglige butikstyverier.

- Jeg var afhængig af butikstyverier ligesom folk kan blive afhængige af stoffer og mad. Jeg er nu kommet over min afhængighed og forsøger at hjælpe andre folk med deres afhængighed af diverse ting, fortæller Kim Farry til nyhedsbureauet Caters.

Kim Farry, der i dag er mor til seks børn og bedstemor til 10 børn, begyndte allerede at stjæle mad og tøj, da hun kun var ni år gammel. Det gjorde hun for at hjælpe sine forældre og sine søskende. Efterhånden som hendes afhængighed af butikstyveri blev større begyndte hun også at stjæle husholdnings-ting som mikro-ovne og møbler, før hun senere gik efter meget dyrt tøj og designer-tasker.

artiklen fortsætter under billedet

Her er et tidligere billede, hvor Kim Farry poserer sammen med de ting, som hun har stjålet. Foto: Caters.

Skamløs butikstyv

I 2015 blev Kim Farry kaldt for 'Storbritanniens mest skamløse butikstyv', da hun afslørede, at hun ikke ville tage et job, hvis hun ikke kunne tjene ca. 300.000 kroner om året. Det var ifølge Kim Farry 115.000 kroner mindre end, hvad hun tjente årligt på butikstyveri. Dermed hævdede Kim Farry, at hun scorede ca. 415.000 kroner om året som butikstyv.

Den 59-årige bedstemor har flere gange forsøgt at ændre sit liv tidligere, dog uden held. Hun har søgt flere jobs, mens hun har været på kontanthjælp og boet i en lejet lejlighed i Fulham. Men hun er næsten altid blevet afvist af arbejdsgiverne, fordi de mente, at de ikke kunne stole på hende.

I en tv-dokumentar fra 2016 kan man f.eks. se et escort-bureau, der nægter at ansætte Kim Farry på grund af hendes kriminelle fortid. Den tidligere rengøringsassistent forsøger dog nu desperat at forbedre sit image. Hun håber inderligt, at hendes nye funktion som personlig træner online vil medvirke til at give hende en ny chance i livet.

Jeg er en god person

- Det er dyrt at gå i fitness-center. Jeg gør det hele gratis. Jeg er selvlært og nyder det. Mine fitness-klasser blev mere og mere populære, og det viser også, at jeg forsøger at vise, at jeg faktisk er en god person, siger Kim Farry og tilføjer:

- I sidste ende var jeg jo bare en butikstyv. Jeg var ikke pædofil eller noget andet. Når jeg ser tilbage på den tid, kan jeg da godt se, at det var nemme penge. Men jeg vil helt sikkert ikke gøre det igen. Jeg gjorde det for at forsøge min familie. Det blev et job for mig, siger Kim, der er fast besluttet på at ændre sit liv.

- Jeg ønsker heller ikke længere at være på kontanthjælp. Så nu skal der ske noget nyt. Jeg vil have en ændring i mit liv. Folk fortæller mig også, at at de bliver inspireret af min rejse. Og jeg elsker at hjælpe andre, siger Kim Farry.

Herunder kan du på Facebook se et opslag fra Kim Farry, hvor hun til magasinet Closer Magazine fortæller, at butikstyverier var med til at finansiere hendes brystoperation: