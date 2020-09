Café-ejer forgyldt: Driver 'kynisk frokostmaskine'

Café Vivaldi: - Vi er ikke en profitmaskine

Over for Ekstra Bladet afviser direktør i Café Vivaldi, Kenn Righolt, alle anklager.

- I bliver anklaget for at tænke i profit over service. Hvad tænker du om det?

- Vi består af to søsterselskaber, Vivaldi Gruppen og Vivaldi Catering, som både leverer konditori og brød, og det ene selskab giver i runde tal overskud på plus syv millioner kroner, og det andet giver i runde tal et minus på syv millioner kroner.

- Og det er samlet set ikke noget at prale af.

- Det er ikke noget, vi skammer os over, at vi lander i nul, men jeg synes ikke, at det har nogen gang på jord, at kalde det en profitmaskine.

- Nu må du stoppe, koncernen er overordnet set en overskudsforretning - også i seneste regnskab - og cateringdelen samt cafédelen har desuden været en overskudsforretning historisk set. Så det går jo godt ...

- Nu er jeg kommet til som direktør første januar, så de der mange år tilbage i tiden, har jeg ikke nogen kommentarer til.

- Hvis I ikke tænker i profit, hvorfor beder I jeres gæster - på bekostning af servicen - om at bestille i baren og betale med det samme, hvis det ikke er af hensyn til økonomi?

- Jeg kender ikke den historiske årsag, men man har altid bestilt i baren.

- Én af fordelene ved det er, at hvis vi to nu gik på Café Vivaldi og gik op i baren og bestilte, og tjeneren trykker to cheeseburgere og noget at drikke ind på kasseaparatet, er køkkenet gået i gang med at lave maden, mens tjeneren samler drikkevarerne.

- Det betyder, at maden ofte kommer hurtigt hos os. Det er også den tilbagemelding, vi får fra gæsterne. Og når man så har spist kan man rejse sig og gå i stedet for at vente på tjeneren.

- Så man bestiller i baren, fordi det sparer kunden for unødvendig tidsspilde?

- Ja, og vi er kendt for at have en kort ventetid.

- Det lyder som en søforklaring, men du anerkender altså ikke, at gæsterne skal bestille og betale i baren, fordi I kan spare noget personale på det?

- Nej, det tænker jeg ikke, men jeg kender ikke den oprindelige grund til det. For mig har det været sådan altid.

- Maden får kritik for at være af særlig ringe kvalitet. Sparer I på råvarerne for at øge overskuddet?

- Nej, det tænker jeg ikke, men som jeg siger, har vi for eksempel valgt den bernaisesauce (en færdiglavet bernaisesauce, red.), vi har, fordi vi sælger godt af den og ikke har fået dårlige tilbagemeldinger, som vi nu har fået i den her anmeldelse, siger Kenn Righolt.