Camping gik helt galt: Endte midt i sø

Det kan være en god idé at undersøge området, inden man slår sig ned for natten

Mange er helt vilde med at tage på campingture - og interessen er ikke blevet mindre i forbindelse med corona-udbruddet.

Når man camperer, kan man komme tæt på naturen og nyde den friske luft ved søer, elve eller skov. Men det er ikke så sjovt, når man kommer alt for tæt på.

Det kan et par skrive under på. De var kørt ud til elven Verdalselva nordøst for den norske by Trondhjem, hvor de mandag aften havde parkeret deres campingvogn lige ved elven.

Parret havde fundet et flot sted midt i naturen, men ikke på en campingplads, som ellers er beregnet til campister.

Men tirsdag morgen var alting ikke, som det skulle være, skriver Innherred.

- De 'skulle bare' campe eller sove i bilen en enkelt nat i naturen, nærmere på bredden i Verdalselva, ikke så langt fra elven. De havde ikke overvejet, at der kunne komme tidevand, og derfor vågnede de om morgenen med bilen stående i dybt vand, skriver det lokale politi på deres Facebook-side.

Parret kom ind på land, og bilen blive bjerget i land, da vandet atter havde sænket sig, og politiet tager den noget anderledes situation med et smil.

- Moralen er: Brug campingpladserne på de anviste områder, opfordrer politiet andre campister, som også går med tanken om at tage ud i naturen på en lille weekendtur.