Chok: Her overrasker bjørn kvinde på løbetur

En mand var ude at gå en tur i British Columbia i Canada, da han pludselig fik øje på en løber, som var blevet forhindret i sin løbetur af en sortbjørn. Det lykkedes ham at filme hændelsen.

Bjørnen var angiveligt løbet ud af en busk, hvor den havde overrasket løberen, da hun kom rundt om et sving i vejen.

I videoen kan man se løberen stå nervøst og træde hurtigt tilbage, da bjørnen langer ud efter hende. Da bjørnen igen nærmer sig løberen, tager hun en hurtig beslutning og sætter i spurt væk fra bjørnen.

Hun slipper væk uden at være kommet til skade på trods af det skræmmende dask fra bjørnen. Stien blev efterfølgende lukket af myndighederne i et forsøg på at indfange bjørnen, skriver The Sun.

Det er sjældent, at en sortbjørn angriber, men alligevel er det ikke længere siden end august, at et møde med en sortbjørn fik en dødelig udgang. Ifølge The Guardian blev kvinde dræbt af en sortbjørn i provinsen Saskatchewan, som ligger i Canada. Det er første gang siden 1983, at det er sket i den canadiske provins.