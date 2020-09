Chokerende fund: Gigantisk 'rotte' gemte sig i kloak

Selvom kloakarbejdere er vant til at støde på rotter, når de arbejder under jorden, var det et chokerende syn, der for nylig mødte et hold, der arbejdede med kloakkerne i Mexico City.

Holdet kunne fra dybet frembringe en 'rotte', der var langt større end dem selv.

Selvom 'rotten', der har pels, hale og kløer, ved første øjekast så ganske ægte ud, viste det sig hurtigt, at der i virkeligheden var tale om et kostume, der var drevet ned i kloakken efter massive oversvømmelser i byen.

Det skriver blandt andre avisen La Vanguardia.

'Er det sandt?'

En video af det mærkværdige fund er siden blevet delt på Twitter, hvor den har skabt massiv opmærksomhed.

'Er det sandt?, skriver flere brugere, der ved første øjekast ikke har spottet, at rotten ikke er ægte.

Flere undrer sig også over, at den overhovedet kunne komme gennem kloaksystemet.

Der er også flere, der kobler fundet af rotten til karakteren Master Splinter i den populære tegneserie 'Teenage Mutant Ninja Turtles'.

'Master Splinter! Og hvor er Ninja Turtles? Hahahaha, han gik ud for at købe pizza og for vild', skriver en Twitter-bruger.