Chokerer med falsk halloween-massakre

En ung, lokal kunstner har næsten skræmt nogle af sine naboer eller forbipasserende til døde med en ekstremt uhyggelig og blodig halloween-massakre, som han har arrangeret i sin forhave og i sit hus i byen Dallas i staten Texas i USA.

Selvom halloweenmassakren er falsk og skabt ud fra kunstneren Steven Novaks vilde fantasi, har de vellignende blodige, døde mennesker i hans forhave fået flere mennesker til at tilkalde politiet.

Det skriver flere medier - heriblandt Dallas Observer, TMZ og New York Post.

Steven Novak har også lagt flere opslag ud på sin Facebook-profil, hvor han viser det blodige sceneri i forhaven. På et opslag, hvor man kan se to politibetjente, der er mødt op i hans forhave for at undersøge en anmeldelse, skriver Steven Novak:

'Sådan får man politiet til at møde op,' skriver han til det ene opslag med billeder og video.

På Steven Novaks billeder på Facebook kan man se en død mand midt i haven med en motorsav dybt begravet i ryggen. Lige ved siden af står en trillebør med afskårne, blodige ligdele, og på jorden ligger et lig pakket ind i en sort plastikpose. På Steve Novaks hustag ligger desuden en blodig mand, der har fået en machete ind i baghovedet.

Steve Novaks falske halloween-massakre har fået stor medieopmærksomhed i USA. I går lagde han derfor også et opslag ud på Facebook, hvor han har besøg af flere tv-stationer i sin forhave. Til opslaget skriver han:

'Se CBS 11 eller NBC 5 eller Telemundo 39 i aften klokken 22.'

Den lokale kunstner har benyttet sig af mannequindukker, rekvisitter samt 75 liter falsk blod til at skabe sit uhyggelige scenarie.

Novak fortæller, at politiet to gange er dukket op i hans hjem, mens han selv har været hjemme. Politiet fortalte ham, at de var nødt til at undersøge sagen, fordi de havde fået anmeldelser fra diverse folk. Ifølge Steven Novak syntes betjentene dog, at hans halloween-happening var ganske cool.

Steven Novak har også lagt et opslag ud på Facebook, hvor han viser, hvilke ingredienser han har brugt til at lave det falske blod. Til opslaget skriver han:

'Der vil komme blod. Hold jer klar.'