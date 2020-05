Corona ændrede hans krop: Se ham nu

Den 43-årige amerikanske sygeplejer Mike Schultz blev smittet med coronavirus efter at have deltaget i en vinterfest i Miami i marts måned. Mike Schultz, der på Instagram kalder sig for 'Den skæggede sygeplejer', havde ingen andre eksisterende andre sygdomme, da han blev smittet. Mike måtte dog efterfølgende alligevel tilbringe seks uger i respirator, hvor han tabte hele 25 kilo af sin kropsvægt, mens han kæmpede mod coronavirus.

Det skriver flere medier, heriblandt Independent, News Week og New York Post

Den 43-årige sygeplejer blev udskrevet fra et hospital i Boston i sidste uge efter at have tilbragt 57 dage sammenlagt med en voldsom lungebetændelse forårsaget af coronavirus.

Mike Schultz lagde for nylig et billede ud på Instagram, hvor man tydeligt kan se, hvordan sygdommen totalt har ændret hans kropsbygning.

Mike Schultz viser her billeder før og efter sin corona-sygdom. Foto: Instagram/Mike Schultz.

Billedet til venstre blev taget en måned, før han blev indlagt på hospitalet 16. marts. Billedet til højre er taget i en genoptræningsafdeling, efter han havde tilbragt seks uger i en respirator.

Til billedet på Instagram skriver Mike:

'Jeg ønskede at vise alle, hvor hårdt det kan være at være tilkoblet en respirator i seks uger. Covid 19 reducerede min lungekapacitet, fordi jeg også fik lungebetændelse. Jeg har været fra familie og venner i otte uger. Men nu bliver jeg igen stærkere for hver dag, der går'.

Herunder kan du se Mike Schultz i hans hospitalsseng:

Før sin sygdom var Mike en veltrænet muskuløs mand, der vejede 95 kilo. Han trænede seks-syv gange om ugen i et fitnesscenter. I forbindelse med sygdommen blev han så svag, at han ikke engang kunne løfte sin mobiltelefon.

- Det var frustrerende, at jeg var så svag. Jeg kunne heller ikke skrive tekster på mobil eller computer, fordi mine hænder rystede for meget, fortæller Mike, der under sit sygdomsforløb mistede sin tidsfornemmelse.

- Da sygdommen var overstået, troede jeg, at der kun var gået en uge, selv om der var gået seks uger.

Mindst 38 personer, der havde deltaget i vinter-festen i Miami, blev ramt af corona-virus. Tre af dem døde.