Dækker racistiske tatoveringer

En tatovørtrend med gratis at fjerne racistiske tatoveringer har spredt sig fra USA til flere andre lande. I Danmark skal man dog stadig selv betale

Flere steder i verden - blandt andet i USA og Australien - har tatovører meldt ud, at de vil arbejde gratis, hvis der kommer kunder ind fra gaden, der ønsker at få dækket en racistisk tatovering - eksempelvis et hagekors eller white pride-slogan. Det skriver en række medier. Blandt andet ABC News og Fox.

Selv om fænomenet har spredt sig til flere steder i verden, er der dog endnu ingen tegn på, at tatoverede danskere i stor stil valfarter til tatoveringsbutikker for at få fjernet politisk ukorrekte tatoveringer. Det siger formanden for Dansk Tatovør Laug, Frank Rosenkilde, til Ekstra Bladet.

Og skulle man have et hagekors eller sydstatsflag på kroppen, man gerne vil have fjernet, vil det i givet fald ikke blive en gratis omgang. Det fortæller Jonas, der blev danmarkskendt, da han sammen med sin makker Morten fortalte om det underholdende liv i den kulørte branche i TV3-programmerne 'Tattoo Salonen'.

- Jeg synes absolut, det er en rigtig fed idé, men det er langt større i Amerika, hvor jeg tror, antallet af personer med racistiske tatoveringer er væsentligt større end her i Danmark. Det er ikke noget, man gør på den måde i Danmark. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogen, der har tilbudt den slags gratis, siger Jonas til Ekstra Bladet.

Jonas fra reality-programmet 'Tattoo Salonen' nægter at tatovere racistiske symboler og slogans. Foto: TV3

De bedste kunder

Har I oplevet det i jeres butik?

- Ja, det har jeg. Jeg kendte engang en tatovør, der sagde: 'Det er jo de bedste kunder. De er så dumme at få tatoveret det der, og så kommer de ind nogle år senere, når de er blevet klogere, og får dækket det igen'.

Jonas understreger dog på det kraftigste, at man ikke skal troppe op i The Old Barber Shop med en god idé til en white power-tatovering.

- Det er slet ikke noget, vi laver i vores forretning. Det vil vi ikke have noget med at gøre, så vi har aldrig nogensinde lavet hagekors eller den slags. Kommer man ind til os med den slags ønsker, vil man pænt bliver bedt om at smutte, siger han.

I USA ønsker flere og flere at få dækket symboler som hagekors og sydstatsflag. Foto: Shutterstock

Hvis man kommer ind og vil have det fjernet, tager I så opgaven?

- Ja, men så ville det være mod ganske almindelig betaling. Hvis du er så dum at få lavet den slags, så må du også betale den pris, det koster. Alt har jo konsekvenser.