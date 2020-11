'Deprimerende' jule-reklame

McDonald's i Storbritannien har lanceret en julereklame, der deler vandene. Nogle mener, den er for deprimerende, mens andre mener, den går lige i hjertet

McDonald's i Storbritannien har udsendt en julereklame for at skabe lidt hygge om den kommende højtid.

Der er dog af nogen, der synes, at reklamen er direkte deprimerende, og mange sidder tilbage med tårer i øjnene, efter at reklamen er slut.

Der er selvfølgelig også andre, der elsker reklamen, og mener, at den går lige i hjertet.

Filmen viser en mor, der prøver at få sin teenagesøn i julehumør. Hun bliver dog skubbet væk af sønnen hver gang, hun forsøger.

Samtidig ser man sønnen, der sætter en facade op, selvom hans indre legebarn fortæller ham, at han gerne vil i julestemning.

Musikken i reklamen er et cover af den ikoniske 'Forever Young' af Alphaville, og den er ikke ligefrem med til at give reklamen humør.

Artiklen fortsætter under tweetet ...

Britisk tv-legende er død

Sådan skriver flere i kommentarsporet på Twitter, hvor McDonald's har delt reklamen. Én bruger kan dog godt se den gode historie.

'En smule deprimerende. Jeg kan godt se, at barnet bliver gladere, men musikken er stadig elendig. Hvorfor er den moody?'

En anden skriver: 'hvad er det med alle de her triste reklamer til jul i år? Vi har brug for noget at grine af, til vi får ondt i maven.'

Andre ser mere positivt på reklamen, som de mener er smuk og varmer i hjertet.

'Hele reklamen er inspirerende. Flot animation, vidunderligt rørende og smukt skrevet. Kæmpe cadeau til teamet, der har produceret den.'

Til Mirror forklarer ansvarlig for marketing i McDonald's UK, Michelle Graham-Clare, at reklamen skal være med til at varme hjerterne hos folk i juletiden.

- Vores hjertevarmene historie om Tom (drengen i reklamen, red.) og hans mor sigter efter at genantænde julemagien på tværs af Storbritannien og Irland denne vinter.

TV2-stjerne scorer kæmpe job

Advarer kraftigt: - Det er ikke mig

Lagt for had: Nu trækker de i land