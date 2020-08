Der gik fuldstændig 'ged' i den

Britisk politibil blev invaderet af to geder, mens politiet var ude for at uskadeliggøre en granat

Politiet på den britiske ø Isle of Wight efterlyser nu vidner, efter at to 'kriminelle' geder invaderede en politibil midt på dagen og kravlede op på bilens tag. Gederne forsvandt dog hurtigt fra gerningsstedet.

Den morsomme oplevelse, som politiet på Isle og Wight i hvert fald har valgt at se ud fra et humoristisk synspunkt, fandt sted, da politiet onsdag eftermiddag var blevet kaldt ud til en mark, hvor der var blevet fundet en morter-granat fra Den Anden Verdenskrig. Et professionelt hold fra 'Royal Navy Explosives Team' blev kaldt ud for at ødelægge granaten.

Men da politiet vendte tilbage til deres politibil, opdagede de, at bilen var ødelagt af 'bøller'. Nu er jagten gået ind på de skyldige.

Det skriver flere medier heriblandt Metro.

De to geder tramper her løs på politibilens tag, der blev lettere skadet. Foto: Isle of Wight Police

Politiet på Isle of Wight lagde et opslag ud på Facebook i forbindelse med den usædvanlige sag, hvor politiinspektør Matt skrev følgende:

'Hej alle sammen. Politiinspektør Matt kommer nu her med en hurtigt opdatering, jeg har modtaget fra D-holdet i forbindelse med en hændelse på øen i går. Der blev på en mark lidt uden for byen Newport fundet en mortergranat fra Den Anden Verdenskrig, der ikke var eksploderet. Derfor skulle den uskadeliggøres. Vores kolleger fra Royal Navy Explosives Team klarede den sag'.

Politiinspektør Matt tilføjer:

'Mens politiet var ude på marken, skete der uheldigvis det, at et par 'børn' ødelagde en af vores politibiler. Hvis du kan genkende nogle af gerningsmændene ud fra billedet, må du meget gerne henvende dig til os.'