Derfor forsvandt bredbånd hver morgen i landsby

Beboerne i den lille landsby Aberhosan i Wales i Storbritannien fik nærmest grå hår i hovedet af irritation og undren. Deres bredbåndsforbindelse til internettet forsvandt nemlig hver eneste morgen i 18 måneder. Og ingen kunne forstå, hvorfor det skete.

Men nu har ingeniører og eksperter løst det store mysterium. Det viste sig at være et gammelt second hand-fjernsyn i landsbyen, der udsendte et signal, der forstyrrede og afbrød bredbåndsforbindelsen.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

Det store mysterium viste sig at være et gammelt fjernsyn, der udsendte nogle signaler, der afbrød bredbåndsforbindelsen. Foto: Shutterstock

Et team af ingeniører og eksperter har nu fået heltestatus i landsbyen Aberhosan, fordi de løste det store mysterium, der så længe havde plaget indbyggerne. Det oplyses i en pressemeddelelse fra firmaet Openreach, der har ansvaret for Storbritanniens digitale netværk.

Eksperterne havde gentagne gange besøgt landsbyen uden at finde nogle problemer på netværket. De havde oven i købet forsøgt at løse problemet ved at udskifte kablerne i byen. Men dog uden held.

Det var først, da den lokale ingeniør Michael Jones indkaldte hjælp fra Openreachs bedste eksperter, at problemet blev løst.

De kom nemlig frem til en teori, at årsagen kunne skyldes et problem, der kaldes 'high level impulse noise', hvor et apparat kan udsende elektriske forstyrrelser, der kan ødelægge bredbåndsforbindelsen.

Opsporede det gamle fjernsyn

Eksperterne brugte herefter noget udstyr, der bliver kaldt en 'spectrum analyzer', mens de vandrede frem og tilbage i landsbyen om morgenen i et forsøg på at spore den elektriske forstyrrelse.

Og præcis klokken 07.00 opfangede deres udstyr en voldsom elektrisk forstyrrelse, der kunne lokaliseres til et bestemt hus. Her viste det sig, at ejeren hver morgen næsten præcis klokken 07.00 tændte for sit gamle fjernsyn. Ejeren vidste dog intet om, at hans fjernsyn samtidigt afbrød internettet i hele landsbyen.

Beboeren var rystede over, at hans fjernsyn var den store 'synder'. Han indvilligede derfor straks i at smide fjernsynet ud og aldrig bruge det igen. Og siden den dato har der ifølge chefingeniør Suzanne Rutherford fra Openreach ikke været problemer med internetforbindelsen i landsbyen.