Derfor hyldes 111-årig

På sin 111-års fødselsdag blev han hyldet for sin indsats under Den Anden Verdenskrig

Den amerikanske krigsveteran Lawrence Brooks vil garanteret med stolthed huske sin 111-års fødselsdag for fem dage siden. Her blev han nemlig hyldet efter alle kunstens regler som den ældste nulevende krigsveteran i USA.

Lawrence Brook gjorde nemlig tjeneste i de amerikanske ingeniør-tropper under Anden Verdenskrig, hvor han i 1943 både var udstationeret i New Guinea og på Filippinerne sammen med den 91. Ingeniør Bataljon, der hovedsageligt bestod af afro-amerikanske soldater.

Det skriver flere medier - heriblandt CNN.

Her ses et nærbillede af den 111 år gamle Lawrence Brooks. Foto: Ritzau Scanpix.

Hans 111-års fødselsdag blev fejret og arrangeret af 'National WWII Museum' i hans eget hjem i New Orleans, hvor der blev holdt behørig afstand på grund af corona-krisen. Men som et led i fejringen kunne Lawrence Brooks fra sin veranda se flyveopvisninger fra 'Aeroshell Aerobatic Team' og 'The Big Easy Wing', der havde arrangeret overflyvninger af hans hus.

Samtidigt kunne Lawrence Brooks nyde tonerne fra museets sangtrio 'The Victoria Belles', der sang berømte slagere fra Anden Verdenskrig.

Lawrence Brooks blev født i 1909. I et interview med museet i 2014 fortalte han, at han var tæt på at dø under krigen, da han var ombord på et C-47-transportfly, der var lastet med pigtråd, da et af flyets motorer pludselig gik ud. For at gøre lasten lettere måtte Brooks desperat smide store mængder pigtråd ud fra flyet. Flyet landede efterfølgende lidt usikkert. Men alle var i god behold.

Lawrence Brooks har i øvrigt fem børn, og fem stedbørn samt 12 børnebørn og 23 oldebørn.