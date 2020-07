- Det er grotesk og ulogisk

Det er ikke længere muligt at have Palæstina som fødested i sit pas. Er det okay?

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, så bliver personer, der er født i Palæstina før staten Israels oprettelse i maj 1948, i Danmark tvunget til at bruge enten 'Israel' eller 'Mellemøsten' som fødested i sit pas.

I EU er praksis meget forskellig, og det er der delte meninger om.

Flere er kommet i det røde felt, og for nylig delte verdensstjernen Bella Hadid en dansk kvindes opråb.

En dansk kvinde med palæstinensiske rødder, hvis mors fødested ligeledes er i Palæstina, har fortalt over for Ekstra Bladet, at hendes mor ikke måtte skrive Palæstina på som fødested, da hun skulle forny sit pas.

- Det startede med, at min mor skulle forny sit pas i år, og derfor tog vi ned til Borgerservice. Her skulle hun udfylde de normale papirer, herunder sit fødested. Så fik hun at vide, at hun ikke kunne få lov til at skrive, at hun er født i Palæstina, som der stod i hendes gamle pas, men at hun i stedet kunne vælge imellem at få skrevet 'Israel' eller 'Mellemøsten', sagde Stella Nisreen Kanaan til Ekstra Bladet.

Kunne ikke identificere sig

Ifølge kvinden blev hendes mor ked af det, fordi hun ikke kunne identificere sig med nogle af de valgmuligheder, hun havde til rådighed.

- At skrive Mellemøsten som fødested er for hende, som hvis en dansker skulle skrive Europa som fødested i sit pas. Det er et kæmpestort område, og ikke noget min mor identificerer sig med. Ikke at kunne få lov at skrive sit fødested er som at benægte hendes eksistens og sandheden i hendes historie og benægte alt det, hun har måtte gå igennem i sit liv, fortalte hun om sin mor, der som barn måtte flygte fra Syrien.

Stella Nisreen Kanaan fortalte, at hendes mor var nødt til at vælge, så hun kunne komme ud at rejse i fremtiden. Hun valgte derfor at angive Mellemøsten som sit fødested.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere politikere, der udtrykker delte meninger over, hvorvidt det burde være muligt at skrive Palæstina som fødested eller ej.

Christian Juhl (EL): - Det er ganske grotesk og ulogisk Christian Juhl fra Enhedslisten har i flere år forsøgt at få ændret reglerne, så det er muligt, at man kan skrive sit oprindelige fødested i sit pas. Ifølge Christian Juhl er der ikke grundlag for at afvise en person, der ønsker at have Palæstina stående som fødeland i sit pas, da vi i Danmark bruger personnummer til at finde ud af identitet. - Der findes ikke klare regler om det i Danmark. Det er alt efter, hvilke ministerium du spørger, så får du forskellige svar. Vi har undersøgt, om der er regler i EU, vi skal følge, men det viser sig, at det er der ikke. EU lande og de nordiske lande har meget forskellige regler. - Vi har taget det op med den nye regering og den foregående, fordi vi vil have nogle entydige regler, der bygger på reelle behov for sikkerhed i passet. Sikkerheden handler ikke om, hvor man er født. Det handler om fingeraftryk og øjets iris. Det kan man ikke se ud fra fødeland. Derfor er det fuldstændig ligegyldigt. - Det er ganske grotesk og ulogisk. Der findes ingen argumenter. Det er en tåbelig afvisning, de får. Jeg kalder det biografiske blokeringer, at de har stirret sig blind på, hvordan det skal være. Regering skal lade myndighederne arbejde sammen, så vi kan få en entydig regel. Det er helt tosset og latterligt. Søren Espersen (DF): - Sådan er livet Søren Espersen fra Dansk Folkeparti mener bestemt ikke, at det skal være en mulighed at skrive Palæstina i sit pas. - Det synes jeg ikke. Det er ikke et begreb, der giver mening. Man skal angive, hvilket land man er født i. Der er ikke noget land eller stat, der hedder Palæstina. Det er forkert at skrive. Sådan er livet, og det er der ikke noget at gøre ved. Man er nødt til at holde fast i de regler, der er. - Man prøver at gøre, så det passer internationalt. Skriver man Israel, er det inden for Israels grænser, og hvis man skriver Mellemøsten, har man en fornemmelse af, hvor man er født. Men at skrive Palæstina er helt forkert efter min opfattelse. Det kan godt tænkes, at nogle synes, det er krænkende. Men sådan er det nu engang. Den dag, hvor Palæstina bliver en selvstændig stat, så er det en anden situation. Men ikke før. Sikandar Siddique (Å) -Det er dybt problematisk og krænkende Sikandar Siddique fra Alternativet finder det dybt problematisk og krænkende, at man ikke kan få skrevet Palæstina i sit pas under fødested. Derfor ønsker han at få lavet nogle klare regler, der gør det muligt. - Det er et spørgsmål om folks identitet. Det har følelsesmæssigt betydning for folk. Udover, at det er faktuelt forkert at skrive andet, når man er født i Palænstina. Der kan også være politiske grunde til, at man ikke ønsker at have et bestemt sted stående. - F.eks Israel er en besættelsesmagt. På en ene side har Israel besat dit land, og så skal du have det stående som det land, du er født i. Det giver bestemt ikke mening. Det svarer til, at man som født under besættelsen i Danmark fik skrevet Tyskland som fødested. - Det er dybt problematisk og krænkende. - Det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at ændre praksis, og det kan naturligvis lade sig gøre. Derfor vil jeg fremsætte et beslutningsforslag, der pålægger regering at ændre praksis, så det er muligt at få skrevet Palæstina i passet. Det handler om at få lempet reglerne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra regeringen og Rigspolitiet, men det har i skrivende stund ikke været muilgt.