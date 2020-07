Det vrimler med koraller i Grønland

Selvom Grønland det meste af året er dækket af sne, og man almindeligvis ikke ville betegne dets land og vand som livligt, så har forskere nu fundet ud af, at der er en masse bløde koraller på bundet af det kold hav.

Opdagelsen blive offentliggjort af Frontiers i Marine Science.

Sjældent syn: Kæmpeblæksprutte skyllet op på strand

Artiklen fortsætter under billedet...



Sådan ser den vestgrønlandske havbund ud. Fyldt med forskellige koraller. Foto: ZSL/GINR

Det er første gang, at man har identificeret et levested fyldt med bløde koraller i det vestgrønlandske hav, ligesom det kan have stor betydning for fiskeriet i området.

Selve koral-haven blev fundet omkring 500 meter under havets overflade.

Artiklen fortsætter under billedet...



Sådan så det hjemmelavede udstyr ud, som forskerne benyttede til at fotografere havbunden. Foto: Stephen Long

Selv om forholdene så langt under overfalden er mere barske og trykket er 50 gange større end på jorden, så er koralhaven utrolig mangfoldig. Der er en bred vifte af forskellige typer af koraller, som lever der.

Blandt de mange koraller, som stortrives i det komplekse økosystem, kan nævnes: blomkålskoral, søliljer og anemoner.

Se også: Forskere i vildrede: Har endelig fundet ud af, hvad det er

- Koralhaver er kendetegnet ved, at der er samlinger af en eller flere koral-arter, som sidder på en række forskellige hårde eller bløde bundhabitater - alt fra klipper til sand, og understøtter en mangfoldighed af livet på bunden, fortæller professor Chris Yesson fra the Zoological Society of London.

Artiklen fortsætter under billedet...



Det kræver noget helt specielt udstyr at komme så langt ned. Foto: Stephen Long

Opdagelser på havets bund kræver specialudstyr. Og også til denne opdagelse måtte dybhavs-kameraer på fjernbetjente køretøjer bruges. Men denne slags udstyr er meget dyrt og ikke altid til at få fingre i.

Derfor lavede forskerne fra University College London, Zoological Society of London og Greenland Institute of Natural Resources deres egne hjemmelavede dybvandsmaskiner.

Se også: Mystiske ruiner vækker undren

De lavede en slæde, som med et go pro-kamera, lys og laser i et tryksikkert hylster kunne komme ned på bunden af det kolde hav.

Artiklen fortsætter under billedet...



Fra båden ud fra Paamiut, eller på dansk Frederikshåb, kunne besætningen også se nordlys. Foto: Mona Fuhrmann

- Grønlands havbund er stort set uopdaget. Selv om vi ved, at den er beboet af mere end 2000 forskellige arter, som sammen bidrager til komplekse levesteder for dyrene, så bidrager det også til økosystemets funktionsevne, fortæller professor Martin Blicher fra the Greenland Institure of Natural Resources.

Verdens dummeste turist: Ville klappe løve

- Selvom vi ved så lidt om havbunden, så afhænger den grønlandske økonomi af et lille antal fiskerier, som benytter trawl på havbunden. Vi håber at undersøgelser som denne, vil øge vores forståelse af forholdene og bidrage til bæredygtig fiskeri-forvaltning, afslutter han.