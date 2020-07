Direktør fanget i 'Eskimo'-kamp: - Jeg er rystet

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at man i Danmark denne sommer flittigt diskuterer ordet 'Eskimo', der bruges om en is fra flere producenter i Danmark.

Ordet vækker nemlig harme hos adspurgte grønlændere, der gerne vil opfordre til, at man skifter navn.

Det har fået Hansens is til at skifte det klassiske navn ud med O'Payo og håbet fra det grønlandske samfund er, at flere følger efter.

Den kendte is skaber nu også ballade for værktøjsfirmaet, der især er kendt blandt murere. Foto: Ole Steen

Nu er det dog ikke kun is-producenterne, der kan være nødt til at skifte navn for at undgå at støde en gruppe mennesker.

Værktøjsfirmaet Eskimo fra Herning er lige nu i gang med at finde ud, hvad deres næste skridt skal være.

- Vi ønsker jo ikke at støde nogen, men jeg må sige, at lige nu ved jeg ikke, hvad vi gør. Jeg er vildt rystet, og det er jo aldrig rart at blive involveret i noget, hvor nogen føler sig krænket, fortæller direktør Søren Madsen til Ekstra Bladet.

Det stærkeste man kendte

Ifølge ham stammer navnet tilbage fra 1926, hvor firmaet blev grundlagt.

- Dengang var det stærkeste, man kendte til en isbjørn, og derfor kom vi til at hedde Eskimo.

- Hvorfor valgte I ikke bare at hedde isbjørn?

- Det ved jeg simpelthen ikke.

Han forklarer, at firmaet laver værktøj, og at de selv ikke mener, at de krænker nogen.

- Men nu tager vi kontakt til dem i Grønland. Og jeg tror på, at hvis vi giver dem en forklaring, siger de, at det er okay. Vi har jo solgt vores produkter på Grønland i lang tid. Det er en uhyggelig svær situation.

- Men jeg fornemmer, at I ikke har tænkt jer at skifte navn?

- Jeg håber det ikke.

- Hvad skal der til, før I overvejer at skifte det?

- At vi ender med at sidde med en fornemmelse af, at vi træder nogen over tæerne. Men som en start vil vi kommunikere for at løse det.

Firmaet er nu i gang med at formulere et skriv, som de vil sende til Landstingsformanden på Grønland.

René Fredensborg lagde vejen forbi den lille isbutik på Frederiksberg, der fredag var med til at fyre op for debatten om sommerens mest kontroversielle is - her sælger man stadig is med navnet Eskimo. Video: Maya Tekeli

ISkimoernes infight