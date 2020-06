Disney World åbner for sportsstjerner

Disney World i Florida har været lukket ned i flere måneder grundet covid-19, men nu lukker verdens største forlystelseskompleks dørene op for nogle af de største sportsstjerner i USA.

Som barn har de fleste nok haft drømmen om at besøge Disney World i Florida, men at få muligheden for at flytte ind i den store forlystelsespark, virker helt urealistisk.

Men Disney World er stedet, hvor drømme bliver til virkelighed, og nu flytter flere store sportsstjerner fra USA nemlig ind i Disney World henover sommeren.

NBA har været nødt til at tænke ud af boksen for at kunne afvikle resten af sæsonen, der har været sat på pause siden marts måned.

Derfor flytter alle basketballspillere, dommere og trænere ind i Disney World i intet mindre end tre måneder.

Det skriver NBA.com.

Ifølge NBA starter sæsonen først op i Juli, men spillerne tjekker allerede ind i juni måned.

Walt Disney, der ejer sportskanalerne ESPN i USA, har bygget et stort sportskompleks, Wide World of Sports, ved siden af Disney World, hvor der er 20 baner, basketball-spillerne kan benytte sig af.

Men når Disney World åbner dørene op for de 22 NBA hold, tjekker der også andre sportsstjerner ind.

Den amerikanske fodboldliga MLS har nemlig fået samme ide som NBA. De har derfor booket de resterende hotelværelser.

Det bliver altså en sports-sommer uden lige i Disney World.