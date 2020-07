Dit navn afslører dig: Så 'almindelig' er du i dit nabolag

Med indtoget af navne som Cirkel, Gul og Altan på navneattesterne bliver det sandsynligvis et mere broget billede at kigge udover landskabet af boligejere om nogle årtier.

Men for nu er altanen altså et element i boligen -og chancen for at du støder på Lars, Jens eller Peter på din nabopostkasse er overvældende.

En helt ny opgørelse fra boligvisningssiden Boliga.dk viser nemlig, at Lars’erne, Jens’erne og Peter’erne ejer flest boliger i Danmark for øjeblikket.

Samlet set er godt 37.350 boliger rundt om i landet ejet af en Lars - der således er navnet på den mest almindelige boligejer i landet. Mens den mest almindelige pigenavn på boligfronten er Anne, der ifølge Danmarks Statistik også er det, flest kvinder i landet hedder.

Ifølge Boliga.dks opgørelse er der nemlig 26.347 boliger i BBR-registeret, der er eget af en Anne - hvilket svarer til at lidt mere end halvdelen af landets Anne’er ejer en bolig - når der vel at mærke ikke er taget højde for dem, der måtte eje mere end én.

Geografisk slagside

Også Henrik, Søren, Michael, Jan, Niels og Thomas er at finde i top ti over de mest almindelige navne på landets boligejere.

Men deler man landet op i en Risk-agtig slagmark, er der ifølge Boliga.dks data gevaldige slagsider:

Lars’erne har indtaget den midterste del af landet - og er således det mest almindelige husejernavn i Østjylland, på Fyn og på Vest- og Sydsjælland. Længere mod hovedstaden; i København, omegnskommunerne og i Nordsjælland er det Peter, der sidder på langt de fleste kommuner og det største antal boliger - mens Jens’erne er at finde på Bornholm, i Vestjylland og Nordjylland.

På det østlige Sjælland er chancen for at du selv, din mand eller din nabo hedder Henrik størst - mens Sydjylland byder ind med en joker - der ikke er blandt landets ti hyppigste boligejer-navne. I landets sydlige del er der nemlig flest hus-, lejligheds- og sommerhusejere, der hedder Hans.

Er du interesseret i at læse mere om, hvor almindelig du er? Indtast din adresse her.

Top 10 hyppigste fornavne fordelt på landsdele Landsdel Fornavn Antal Nordsjælland Peter 4.186 Københavns omegn Peter 2.594 København By Peter 2.464 Østjylland Lars 6.401 Vest- og Sydsjælland Lars 4.829 Fyn Lars 3.721 Nordjylland Jens 5.867 Vestjylland Jens 4.421 Bornholm Jens 434 Østsjælland Henrik 1.631 Sydjylland Hans 5.251

*Boliga.dk har opgjort de ti mest almindelige fornavne på det seneste skøde for alle boliger i BBR d. 6.juli 2020. Alle boligens ejere er medtaget i opgørelsen.