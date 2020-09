Død af lakrids: Spiste en pose om dagen

Maks 50 gram lakrids om dagen

Stoffet glycyrrhizinsyre findes naturligt i lakrids.



Det kan give forhøjet blodtryk og væskeansamlinger. Voksne - særligt gravide - bør derfor ikke spise mere end 50 gram lakrids per dag og børn ikke mere end 25 gram lakrids per dag.

Et dagligt forbrug af engelsk lakrids (100% ren lakrids), bør kun være i meget små mængder (op til 2 gram per dag). Hvis du spiser andre lakridsholdige fødevarer, bør du spise endnu mindre lakridsslik.



Personer med for højt blodtryk bør være særligt påpasselige med at spise lakrids. Vær opmærksom på at også andre fødevarer kan indeholde lakrids, så som teer, is, chokolade, bolcher, tyggegummi, gourmetkrydderi, lakridsrødder og kosttilskud med lakrids.



Slik og drikkevarer med et højt indhold af glycyrrhizinsyre skal mærkes med en særlig advarselsmærkning.

Kilde: Fødevarestyrelsen