Dropper 'Eskimo'-is

Når Hansens Is fremover laver den chokoladeovertrukne vaniljeis Eskimo-is, bliver det under et nyt navn.

Isen skifter nemlig navn til O'Paya, skriver Hansens Is i en pressemeddelelse.

Navneskiftet er besluttet af den fjerde generation i den danske is-familie, da 'Vi lever i en ny tid, hvor der er et godt og sundt fokus på minoriteter og ulighed. Der er kastet nyt lys over hvad vi vi kalder hinanden og hvordan produktnavne kan afspejle en gammel og mere uoplyst tid,' skriver de i en pressemeddelelse.

Med navnet O'Paya vil isen være opkaldt efter de kakaobønner fra Nicaragua, som chokoladeovertrækket er lavet af.

Hansens Is har også en ispind, der går under navnet Kongo. Selvom det også kan klinge af at være et produktnavn fra en 'gammel og mere uoplyst tid', er der dog en god forklaring på, hvorfor den is ikke skifter navn.

- Det giver mening, vi har gjort så meget for at finde kakaobønnerne fra Congo. Vi kender hele vejen fra jord til bord. Det er måske en historie, vi ikke har været gode nok til at fortælle, men det handler om råvarerne. Ligesom med O'Paya, fortæller flødeis-broderen Anders Eibye Hansen til Ekstra Bladet.

Nedsættende ord

Eskimo-isen er ellers en is, der har eksisteret i årevis, og lignende varianter hos andre firmaer går under navne med samme klang.

Som Frisko, der laver Kæmpe Eskimo. Ekstra Bladet har tidligere talt med Frisko, der holder fast i navnet, mens Eskimo Pies fra amerikanske Dreyer's Grand Ice Cream ændrer navn ved udgangen er 2020 - de har ellers heddet Eskimo Pies siden 1920.

Så snart lageret er tømt, skal Eskimo-isen hos Hansens Is fremover hedde O'Paya. Foto: Ole Steen

At Eskimo Pies ændrer navn kunne man læse i Ekstra Bladet i juni måned. Den artikel læste Hansens Is-brødrene Rasmus og Anders også.

Så ligesom at Dreyer's Grand Ice Cream nu anerkender is-navnet som nedsættende mod inuitter og den øvrige oprindelige befolkning fra arktiske områder, vurderer Hansens Is også, at Eskimo-isen kan opfattes som nedsættende.

Det står der i ordbogen Herunder står betydningen af ordet 'eskimo', som det står i Den danske ordbog: "person der tilhører et af de oprindelig asiatiske folk der bebor de arktiske egne i Grønland, Nordcanada, Alaska og det nordøstlige Sibirien SPROGBRUG kan virke stødende, idet betegnelsen inuit nu foretrækkes af disse folkeslag frem for eskimo" Kilde: Den danske ordbog Vis mere Luk

Trods traditioner er det simpelthen tid til, at isen skifter navn.

- For os er det sidste sommer med Eskimo-is. Det er vemodigt. Men nu hvor der er kastet lys over ordet 'eskimo', kan vi se, at det ikke er helt uproblematisk at bruge ordet, siger Anders Eibye Hansen og fortsætter:

- Vi er spændt på, hvordan folk reagerer på det. Man kan jo blive beskyldt for, at det er knæfald for den politiske korrekthed. Men man kan jo bare slå op i ordbogen, og så kan man se, at det opfattes som en nedsættende tiltale af det oprindelige arktiske folk.

Emballagen skal bruges op

Du må dog vente med at få fat i O'Paya-isen. Hansens Is skal nemlig lige bruge den sidste emballage, de har tilbage af Eskimo-isen, før den samme is i nye klæder rammer butikkerne.

- Det handler om at, vi synes, det virker tosset at smide emballagen ud, når vi har den liggende på lageret. Isen har heddet Eskimo i mange år, så vi tænker, vi godt kan vente lidt, siger Anders Eibye Hansen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Unilever, der står bag det danske is-brand Frisko, for at høre, om de stadig vil holde fast i Kæmpe Eskimoen men de er ikke vendt tilbage.