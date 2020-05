Efter kæmpe fadæse: Nu undskylder de

Flere mødre måtte 10. maj kigge langt efter en buket, der ellers var blevet bestilt til dem gennem blomsterforhandleren Euroflorist.

Det resulterede i noget af en shitstorm på firmaets Facebook-profil, hvor kunderne brokkede sig over den manglende levering.

'Sikke et skod firma, i har ikke leveret blomsterne som jeg bestilte igår. Og i giver så sent besked på at de først bliver leveret, en anden dag. Hvad med at give pengene retur istedet?.' skriver en og efterfølger med rasende emojis.

'Øv blomster til min mor er ikke kommet selvom penge er trukket. Blev bestil (og betalt) i torsdags,' fortsætter en anden.

'Jeg har bestilt og betalt en buket til min gamle mor på 85 år, som jeg ikke har set i 3 måneder, med levering idag den 10 maj (mors dag).Dem har hun IKKE modtaget, trods i skrev ud for buketten "Kan leveres idag"! Buketten er bestilt i nat kl 1.34, så den BURDE være kommet frem!!!I skulle sateme SKAMME JER,' lyder det fra en tredje.

Fejl i systemet

Nu fortæller firmaet til Ekstra Bladet, hvorfor de ikke kunne levere bestillingerne til deres kunder.

'Forud for mors dag mellem lørdag og søndag opstod der et teknisk problem på Euroflorits danske hjemmeside, som gjorde det muligt at bestille blomsterlevering til steder, hvor hurtig levering samme dag ikke kan garanteres', lyder det en i mail fra firmaet.

'Vi beklager dybt, at kunderne ikke modtog den service, de forventede. Vi ved, hvor meget det betyder, at den buket du sender, ankommer som ønsket. Så snart vi opdagede problemet handlede vi', lyder det.

Vil give kompensation

Ifølge mailen arbejder man hos Euroflorist lige nu på at hjælpe de kunder, der ikke har modtaget deres bestilling.

'Da vi indså, at vi havde modtaget flere ordrer, end vi kunne levere, sendte vi en e-mail ud til de berørte kunder, hvor vi bad om tilgivelse. Vi tilbød dem straks pengene tilbage eller, hvis de ønskede, senere levering sammen med en kompensation', lyder det fra talsperson Soliman Herrera Johansson.

Firmaet har ifølge mailen oplevet et større antal bestillinger, end de havde forventet, og derfor gik det galt.

'Vi forberedte os på en betydelig stigning i år, fordi mange ikke kan møde deres mor. Det lykkedes os ikke at styre alle ordrer på en måde, der imødekom vores kunders forventninger'.