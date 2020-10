Efterlyser ejer af 4,2 millioner

Normalt er det forbrydere, der bliver efterlyst.

Sådan er det langtfra i de efterlysninger, som Danske Spil fredag har udsendt. Spiltjenesten mangler ikke bare én, men hele to millionærer, som forhåbentlig ikke har smidt deres lottokupon i vaskemaskinen eller ud med skraldet.

Den ene spiller er en københavner, der onsdag i sidste uge vandt omkring 4,2 millioner kroner i en andenpræmie på det nordiske spil Vikinglotto. Vinderen har ikke meldt sig endnu, og det får nu Danske Spil til at efterlyse den heldige – og hemmelige - millionær.

18 Lotto-millioner savner en ejer

- Nu er der gået halvanden uge. Derfor vil vi gerne minde personer, der har købt en kupon 17. september omkring kl. 18.15 i Telefonkiosken på Østerbrogade i København, om at gå ned og få den præmiesøgt. Vi har nogle millioner, vi gerne vil have delt ud til vinderen, siger den adm. dir. i Danske Lotteri Spil, Pernille Mehl, i en pressemeddelese.

Det sker heldigvis yderst sjældent, at en gevinst ikke bliver afhentet, for når vi efterlyser vinderen, så får vi mange til lige at huske at tjekke tasken, inderlommen, eller om man satte kuponen på køleskabslågen, forklarer Pernille Mehl.

Kuponen fra Østerbrogade er ikke den eneste med gevinst på, der endnu ikke er blevet hentet.

Onsdag i denne uge løb endnu en dansk vinder med en gevinst på 1.415.741 kr. i Vikinglotto. Vinderkuponen er købt i Bygaden Vin og Tobak i Herlev. Denne millionær har heller ikke meldt sig endnu.

