Elgiganten i kæmpe Playstation-brøler

Kunder er rasende over en sms fra Elgiganten, men der er tale om en fejl, fortæller virksomheden

Udskydelser er efterhånden blevet en del af hverdagen under corona, men nogle Playstation-fans fik sig alligevel noget af et chok fredag morgen.

De kunder, som har forudbestilt Playstation 5 til udgivelsesdatoen 19. november, fik nemlig en sms om, at den ikke ville nå frem til udgivelsen.

Næh, kunderne måtte i stedet vente til 5. januar på deres nye Playstation, stod der i sms'en. Men det er en fejl, fortæller Elgiganten nu til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mange kunder fik sig nok et chok fredag morgen. Screenshot.

- Vores it-system har simpelthen ved en fejl varslet vores kunder, som har forudbestilt den her Playstation 5, om at den ikke kommer til tiden, og at den først kommer til januar. Det er simpelthen ikke rigtigt, det er heldigvis bare en systemfejl.

- Så der er slet ikke nogen kunder, der skal forvente, at den er forsinket?

- Nej, altså det er overhovedet ikke det, jeg har fået at vide. Det er simpelthen en helt simpel fejl.

- Så sms'en er ikke blevet skrevet til nogle kunder og ved en fejl sendt ud til alle?

- Nej. Alle skulle gerne få som forventet, siger kommunikationsansvarlige hos Elgiganten, Ditte Opstrup Andersen til Ekstra Bladet.

Elgiganten har desuden sat en besked på deres hjemmeside om, at der er tale om en fejl.

Sådan ser beskeden ud hos Elgigantens kundeservice fredag morgen. Screenshot.

Kunderne raser: 'Jeg bliver sindssyg'

Rasende kunder

På Elgigantens Facebook-side er flere kunder rasende over de sms'er, som de har modtaget fredag morgen.

'Er det en fucking joke, at I har rykket ens levering på ps5 til 5 januar!? Det er SIDSTE gang, jeg handler hos jer!! Det er det samme pis hver evig eneste gang!!'

'I er sådan en affaldsvirksomhed. Kæft I holder folk for nar. Både min ps5 og ryzen 5000 serie har I udsat. Kan I overhovedet finde ud af noget? I kan nemt tage penge, men aflevere produktet, det er lidt sværere for jer' er nogle af de kommentarer, vrede kunder har skrevet.

Her bliver det dog også pointeret af andre, at der er tale om en fejl.