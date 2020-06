Er det dig? Søger rynkede behårede mænd

Legolas, Aragorn, Gandalf og de andre helte fra 'Ringenes Herre' blev stjerner, da de slagtede den ene ork efter den anden i trilogien om Frodos søgen efter Mordor.

Nu kan du følge i de slagne orkers fodspor.

I 2019 søgte et castingbureau i New Zealand statister til den kommende Amazon-serie baseret på 'Ringenes Herre', og castingen går tilsyneladende ikke så godt. I et nyt opslag understreger castingbureauet BGT Actors Models & Talents, at det haster.

'Presserende casting. Kun for folk baseret i Auckland. Vi mangler mennesker, der ser spøjse ud.'

Sådan lyder det i opslaget, hvor det originale opslag deles. Her var der en lang stribe krav til eventuelle interesserede. Blandt andet søgte de folk med et androgynt udseende, meget, meget behårede mennesker i alle aldre og mennesker på maks. halvanden meters højde.

Se også: 'Ringenes Herre'-stjerne er død

Overbid og brandskader

Men her stopper det ikke. Castingbureauet søger virkelig mennesker, der skiller sig ud fra mængden.

'Har du overbid, brandskader, lange tynde lemmer, dybe kindben, dybe linjer i ansigtet, ar fra akne, ører, der skiller sig ud, flad eller bare interessant næse, smalle øjne, store øjne, enhver form for deformitet, smalt ansigt eller manglende lemmer? Ser du usædvanlig ud?', lyder det nærmest desperat i det nye opslag.

Se også: Fans går amok over dette billede

Det kræver dog, at man har arbejdstilladelse - eller kan få det - i New Zealand, hvis man skal være med, da serien ligesom filmene bliver optaget der.

Det er Amazon Studios, der ejer rettighederne til serien, der har et svimlende budget i omegnen af 6,7 milliarder kroner. Den foregår før det univers, vi kender fra 'Ringenes Herre', og der vil derfor ikke blive noget gensyn med Frodo og Bilbo Baggins.

Flere verdensberømte skuespillere afviste 'Ringenes Herre'-filmene og gik glip af voldsomme pengebeløb. Se hvem der sagde nej til roller som Aragorn og Gandalf her.