Er det her verdens værste reparation?

En spansk ekspert i møbel restaurering er gået viralt efter et utroligt dårligt forsøg på at redde et barok-maleri

De fleste troede måske, at det ikke kunne blive værre, da verden i 2012 blev introduceret for 'Abe-Jesus', hvor en ældre spansk kvinde havde forsøgt at restaurere en fresco af Jesus.

Nu er der dog en helt ny kandidat på banen efter en møbel-ekspert har prøvet at få et barok billede af Jomfru Maria til at se ud som nyt.

Det skriver flere medier - heriblandt BBC.

Manden der ejede billedet havde betalt 1200 euro svarende til omkring 9000 danske kroner for at få billedet til at se ud som nyt, men efter to forsøg måtte ejeren erkende, at billedet var decideret ødelagt.

Efter to forsøg var billedet nærmest ukendeligt. Foto: Shutterstock

Lige nu findes der ingen lov i Spanien om, at almindelig folk ikke må forsøge at restaurere kunstværker.

I en udtalelse fra Professional Association of Restorers and Conservators i Spanien har man kaldt den seneste fejl for direkte 'vandalisme'.

'Denne her manglende regel betyder, at vi ikke kan beskytte vores arv. I flere år er folk i den rigtige profession blevet nødt til at forlade deres erhverv grundet manglende muligheder', lød det yderligere.

Folkene bag foreningen er bange for at industrien med professionelle er ved at uddø i landet.