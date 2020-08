Er det verdens mest flabede kat?

Der er katte, der er søde. Der er katte, der er irriterende. Og så er der katte, som simpelthen er så flabede, at man skal have billedbeviser for at tro, det er sandt.

En britisk kat ryger ind i den sidste kategori, efter den satte redningsarbejdere på overarbejde i en aktion, der endte med at tage flere timer.

Folk hørte den stakkels kat pive efter hjælp i en Volkswagen Golf og tilkaldte hjælp. Her måtte redderne konstatere, at katten på mærkværdig vis havde kravlet ind under motoren, så bilen måtte skilles delvist ad for at få katten ud. Med tilladelse fra bilens ejer, gik brandmænd og medlemmer af dyreværnsorganisationen RSCPA i gang, fik løftet bilen og fik katten ud.

Foto: RSCPA

Her burde den gode historie stoppe. Men redderne nåede ikke at fange katten, så den sprintede direkte ind under en BMW, og så kunne brandfolkene begynde forfra. Brandfolkene fandt frem til ejeren og fik tilladelse til at skille de nødvendige dele af bilen ad.

Så skulle man tro, at katten var færdig med sine julelege, men det var den ikke. Den drønede direkte ind under RSCPA-bilen, der holdt i nærheden, og så kunne man begyndte forfra for tredje gang.

Foto: RSCPA

Heldigvis var denne bil noget større, så det var nemmere at få fingrene i katten, som man endelig fik fanget. Natalie Read fra RSCPA har nu adopteret katten og navngivet den Lohse.

- Denne kat har vist sig at være en lille Houdini - men vi kunne på ingen måde lade hende blive i bilerne, eller alene midt på en travl gade midt i byen, så vi blev bare nødt til at prøve igen, siger hun til Sky News om de mange redningsaktioner.

Hendes kollega Naemi Kilby er enig.

- Denne lille killing var så skræmt af det, der skete, så vi var nødt til at fange hende. Hun kunne være kommet alvorligt til skade eller være blevet dræbt, hvis hun havde gemt sig i en bilmotor, og bilen var begyndt at køre.