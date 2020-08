Erklæret død: Så vågnede hun pludselig op

Efter paramedicinere erklærede en ung kvinde død, opdagede de ansatte i lighuset i Detroit, at hun trak vejret

Timer efter en 20-årig kvinde var erklæret død, opdagede ansatte på et lighus i Detroit til deres store overraskelse, at hun stadig trak vejret.

Det skriver ABC News.

Tidligt søndag morgen blev paramedicinere kaldt til kvindens hjem i Southfield, Detroit, hvor de ved ankomst kunne konstatere, at hun ikke trak vejret.

'Paramedicinerne foretog hjertelungeredning i 30 minutter. På grund af de medicinske aflæsninger og patientens tilstand blev det på tidspunktet bestemt, at hun ikke at havde livstegn', fortalte chefen for redningsberedskabet i Southfield, Johnny Menifee i en pressemeddelelse.

Derfor blev kvinden i samarbejde med familien transporteret til en lighus. Men ved ankomsten viste hun pludselig livstegn.

De ansatte kontaktede straks redningsberedskabet, som i første omgang ikke var klar over, at der var tale om den samme kvinde.

- De ansatte fortalte os, at hun skulle lige til at balsameres og det hele. Det overraskede os. Vi kunne ikke tro det. Hun var uden tvivl i live igen, da vi kom frem, forklarer Dave Fornell, en vicekommisær fra redningsberedskabet.

Kvinden blev derefter kørt til hospitalet.