Familie fandt 6,7 millioner i vejkanten

Familien Shantz fra staten Virginia fik sig lidt af et chok, da de tilfældigt sidste weekend lige pludselig fandt næsten en million dollars på en hovedvej i USA. Det store beløb, der var fordelt i to store poser, svarer til ca. 6,7 millioner danske kroner.

Det skriver flere medier - heriblandt CNN.

Politichefen Scott Moser fra politiet i Caroline County fortæller til CNN, at familien Shantz var taget på en biltur midt i corona-karantænen og pludselig opdagede, at den forankørende bil lavede et kraftigt sving på vejen for at undgå nogle poser skrald, der lå midt på vejen.

- Familien Shantz havde dog ikke tid til at undgå poserne, så kørte i stedet over dem. Men familien Shantz standsede deres bil og smed den ene pose om i bagagerummet uden at undersøge den nærmere. De ønskede bare at fjerne skraldet fra vejen. Men så fik de også øje på en lignende pose i en nærliggende grøftekant, som de også smed om i bagagerummet, fortæller Scott Moser til CNN.

Her er de to poser fyldt med kontanter placeret på et kontor hos politiet. Foto: Caroline County Sheriffs Department.

Da familien Shantz senere på aftenen vendte tilbage til deres hjem efter bilturen, ville de smide poserne ud.

- Da de løftede poserne, så det pludselig ud som om, der var breve og post i dem. Derfor undersøgte de dem nærmere og fandt ud af, at det var store mængder dollars i kontanter, fortæller Scott Moser.

Gennem deres lokale kirke fortalte familien Shantz om deres store fund af penge til en sherif fra Caroline County. Politiet tog straks herefter ud for at undersøge sagen. Senere skal pengene afleveres til postvæsenet i USA.

Emily Shantz fortæller til CNN's mediepartner WTVR, at pengene lå placeret i små plastikposer inde i de to store stof-poser.

- Vi aner stadig ikke, hvor pengene stammer fra, og hvem der skulle have dem, fortæller Scott Moser og tilføjer, at politiet arbejder hårdt på at opklare sagen, så pengenes rette ejermænd kan få deres penge.

Scott Moser roser i øvrigt familien Shantz således:

- Jeg vil gerne rose denne families moral og karakter. Jeg er sikker på, at det har været en svær beslutning at fortælle om pengene til myndighederne. Det er jo næsten en million dollars i kontanter. Men de gjorde selvfølgelig det helt rigtige.