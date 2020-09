Farlig håndtering: Udskældt café i bøderegn

Fødevarestyrelsen knalder Café Vivaldi for at opbevare fersk fisk, råt kød og creme fraiche ved alarmerende høje temperaturer

Den landsdækkende Café Vivaldi fik på puklen, da Berlingskes madanmelder tidligere på ugen tog caféen under kærlig behandling i avisens spalter.

’Et rædselskabinet af gastronomiske forbrydelser’, skrev Søren Jacobsen Damm i den harske anmeldelse, hvor caféen fik en enkelt stjerne.

Blandt de utallige kritikpunkter var laksen, som ifølge anmelderen var ’mere grå end laksefarvet’.

Måske ikke et tilfælde, at laksen blev nævnt.

Ved et kontrolbesøg på caféen i Fredericia i februar sidste år fik Café Vivaldi en bøde på 10.000 kroner for at opbevare fersk laks ved en faretruende høj temperatur.

For at undgå at fersk fisk går i fordærv, skal den opbevares ved maksimalt to grader og gerne under is.

På Café Vivaldi målte fisken en temperatur, der var tre gange højere end det tilladte.

Fødevarestyrelsen målte 6,2 grader imellem to stykker laks, og caféens egenkontrol afslørede, at de ansatte ikke havde den fjerneste anelse om korrekt håndtering af laksen.

Temperaturkravet til det kølerum, hvor laksen blev opbevaret, var sat til maksimalt 5 grader.

Den for varme laks er desværre ikke et enkeltstående problem med håndteringen af fødevarer på Café Vivaldi.

Gennem det seneste halvandet år har Café Vivaldi sammenlagt fået 35.000 kroner i tre bøder af Fødevarestyrelsen.

I sommer fik caféen i Hillerød påtale for at opbevare rå strimler af oksekød ved 12 grader, en dag gammel tunsalat ved 14 grader og kartoffelmos ved alarmerende 16 grader.

Letfordærvelige fødevarer som råt kød skal opbevares i køleskab ved højst 5 grader for at undgå fordærv, oplyser Fødevarestyrelsen.

Myndigheden kvitterede med en bøde på 10.000 kroner.

I Roskilde sidste år var den atter gal.

I et nyinstalleret såkaldt køleskuffebord opbevarede man blandt andet et kilo tilberedt paneret kylling, en pose brunchpølser og tre liter creme fraiche ved 15 grader.

Over for Fødevarestyrelsen undskyldte de ansatte forseelsen med, at kølebordet var nyt.

Det ændrede ikke ved, at styrelsens udsendte fandt bødeblokken frem og takserede 15.000 kroner.