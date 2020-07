Fik 360.000 kroner i drikkepenge

Den kvindelige amerikanske tjener Gennica Cochran, der arbejder på restaurant Lucia i Carmel Valley ved San Francisco i USA, reagerede instinktivt og meget resolut, da hun den 4. juli smed en direktør ud fra restauranten, fordi han havde udtrykt sig meget racistisk over for et lille asiatisk selskab, der sad et par borde fra ham.

Den modige handling har efterfølgende medført, at Gennica Cochran har fået et samlet beløb på ca. 360.000 kroner i drikkepenge.

De racistiske ord blev udslynget af 37-årige Michael Lofthouse, der er direktør i et teknologi-firma i Carmel Valley. Han sagde blandt andet:

'Fucking asian piece of shit'.

Det kan løst oversættes til 'asiatiske røvhuller'.

Michael Lofthouse sagde også på et tidspunkt til det lille asiatiske selskab i restauranten, at 'Trump skal nok sørge for at fucke jer'.

De voldsomme racistiske udfald den asiatiske familie Orosa Chan blev udsat for, fik den kvindelige tjener Gennica Cochran til at reagere med det samme.

Det skriver ABC7 i et eksklusivt interview med Gennica Cochran, hvor man også på en video kan se det racistiske verbale overfald. BBC har også skrevet historien.

Direktøren Michael Lofthouse har efterfølgende undskyldt for sine racistiske udtalelser. Foto: Facebook/Michael Lofthouse.

Den kvindelige tjener havde lagt mærke til Lofthouse hele aftenen, fordi han skiftede bord et par gange og flere gange klagede over maden og sendte den tilbage til køkkenet. Han havde også været grov i munden over for restaurantens manager.

Men da Michael Lofhouse luftede sine racistiske udfald mod familien Orosa Chan, fik Gennica Cochran nok og skreg højt:

'Du skal forlade det her sted omgående. Skrid. Du har ikke tilladelse til at være her. Skrid nu. Sådan skal du aldrig nogensinde tale til vores gæster. Det er nogle gæster, som vi værdsætter højt. Du får aldrig lov til at sætte dine ben i den her restaurant igen'.

Til ABC7 fortæller Gennica Cochran følgende:

- Det er utroligt at høre de følelser, der kommer ud af min mund. At se min opførsel. Jeg reagerede instinktivt, og jeg gjorde bare det, der skulle gøres, fortæller Cochran og tilføjer:

- Jeg var meget beskyttende overfor familien Orosa Chan. Man kan ikke bare sige sådan nogle ting til folk. Familien havde netop lige som mange andre siddet i corona-karantæne i ugevis. Og første gang, de skal ud at spise, bliver de så udsat for et sådant verbalt angreb. Det accepterer jeg ikke, fortæller Cochran.

De racistiske udfald mod familien Orosa Chan blev filmet på en video, der nu er gået viralt på de sociale medier og har spredt sig til pressen i store dele af verden.

Tre forskellige mennesker har også startet indsamlinger på hjemmesiden GoFundMe, hvor man kan give Gennica Cochran såkaldte drikkepenge for sin flotte og resolutte udsmidning af den racistiske direktør.

Her er der ind til videre samlet ca. 360.000 kroner ind i drikkepenge til Gennica.

Direktøren Michael Lofthouse har siden skriftligt undskyldt for sin opførsel på restauranten:

'Min opførsel i denne video er forfærdelig. Det er helt klart et øjeblik, hvor jeg mister kontrollen og udtrykte meget sårende og grimme bemærkninger. Jeg vil gerne undskylde til familien Chan. Jeg kan kun forestille mig den stress og smerte, som de føler. Jeg er opdraget til at respektere folk af alle racer. Og nu vil jeg bruge tid på at reflektere over min opførsel og arbejde på bedre at forstå den ulighed, så mange mennesker hver dag bliver konfronteret med.'