Fik erstatning: Mands sæd givet til homoseksuelle

En 49-årige englænder har netop vundet en kæmpe sag i England, efter at hans 'supermands-sæd' er blevet givet til homoseksuelle par og enlige mødre, efter han besluttede sig for at blive donor i 2010.

Neil Gaskell havde nemlig fortalt fertilitetsklinikken i Manchester, at han kun ønskede, at sæden skulle gå til heteroseksuelle par.

Flere undersøger fra Human Fertilisation and Embryology Authority viste dog, at Neils sæd var blevet brugt til tre homoseksuelle par.

Det skriver The Sun, der har dækket sagen og været i kontakt med Neil Gaskell.

Manden var chokeret over at finde ud af, at han var far til flere børn, der var født af enlige mødre, som han heller ikke ville give sin sæd til.

Han startede derfor en sag mod fertilitetsklinikken, som han netop har vundet. Ifølge avisen hløber Gaskells erstatning op i, hvad der beskrives som et femcifret beløb i britiske pund.

Ville have 'traditionelle' familier

Til The Sun fortalte han, at han har en traditionel opfattelse af, hvordan en familie skal være, og at han godt vidste, at alle folk ikke ville være enige i hans udtalelser.

- Det handler ikke om diskrimination. Jeg accepterer, at nogle mennesker synes, det er ubehageligt, men jeg vil have, at børn skabt af min sæd har en mor og en far. Jeg accepterer, at alle ikke er enige, men de her børn, er det eneste, der er vigtigt.

Inden Neil valgte at donere sin sæd udfyldte han en formular, hvor han specifikt skrev, at hans sæd ikke måtte gå til homoseksuelle par.

Seks år senere blev han kontaktet af klinikken, der fortalte, at der var sket flere fejl.

Det fik ham til at sagsøge klinikken, og i dag har han rettens ord for, at de ikke måtte give hans sæd til homoseksuelle.

Neil har selv brugt fertilitetsklinikken til at få et barn sammen med sin partner.

Under retssagen besluttede de to sig dog for at gå fra hinanden.