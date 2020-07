Fik et chok da hun gjorde autostol ren

Vicki Langkjær Kamp fra Ringkøbing blev noget overrasket, da hun skulle gøre sin datters autostol ren. Da hun skilte den ad, blev hun meget overrasket over, hvad der gemte sig.

Der er nok en mand derude, der har gjort konen vred, da han skulle fortælle, at han mistede sin forlovelsesring. Inde i stoffet fandt hun nemlig en guld-vielsesring med dato og navnet Heidi indgraveret.

Pinlig TikTok-brøler



Hun købte autostolen brugt for tre-fire år siden, men først nu dukker ringen op.

I en eftersøgning på Facebook håber hun nu på at finde ejermanden til ringen, men der er endnu ikke kommet en fisk på krogen.

'Kan jeg mon være så heldig at finde hende jeg købte denne autostol af for ca. tre-fire år siden ...', starter hun opslaget.

- Ringen lå nedenunder der, hvor selen sidder fast på stolen, og jeg havde skilt den ad for at gøre den ren, siger Vicki Langkjær Kamp.

Men det var rent held, at hun fandt ringen. Hun fortæller nemlig til Ekstra Bladet, at hun var ved at støvsuge ringen op.

- Da jeg havde fået fisket ringen op, syntes jeg, det var mærkeligt, at jeg ikke havde set den, da vi købte stolen i sin tid, fordi jeg gør altid ting rent inden brug, men der har jeg nok ikke haft selerne af, siger Vicki Langkjær Kamp.