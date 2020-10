Fik skåret penis af: Nu er foden i fare

Hvis man tror på forbandelser, kan amerikaneren John Wayne Bobbitt meget vel være ramt af netop sådan en.

I 1993 blev han verdenskendt på smertefuld vis, da hans hustru, Lorena, skar hans penis af med en køkkenkniv, imens han sov - og smed den ud af vinduet fra den bil, hun flygtede fra lejligheden i.

Det lykkedes lægerne at hæfte den på igen, men der stoppede uheldene ikke for den efterhånden hårdtprøvede mand.

John Wayne Bobbitt fortæller til TMZ, at han i forbindelse med noget byggeriarbejde trådte på et søm i 2013.

Sømmet gik gennem skoen og ramte en tå på venstre fod. Nogle måneder senere kunne han konstatere, at der var gået infektion i såret.

Selvom han blev behandlet på to hospitaler, kunne lægerne ikke komme problemerne til livs, og det blev konstateret, at selve knoglen var betændt.

Lorena Bobbitt og John Wayne Bobbitt fik hver deres retssag. Foto: AP

Overvejer amputering

Trods voldsomme antibiotikabehandlinger har såret aldrig helet, og han fortæller nu til TMZ, at han er tilbage på hospitalet med en fod, der mildest talt ikke ser sund ud. Se den her.

Ifølge Bobbitt er knoglen i så dårlig stand, at det overvejes, om foden skal amputeres. Og for at gøre ondt værre, kan han fortælle, at han sidste år fik kirurgisk fjernet en tå på højre fod, der ligeledes var blevet betændt.

Natten til mandag lagde han så et opslag på Facebook, hvor han skrev, at han gjorde klar til operation.

Ny levevej

Sagen fra 1993 var samtaleemne overalt i USA.

Han påstod, konen var voldelig op til den voldsomme adskillelse af penis fra krop. Hun påstod, at han havde slået hende og voldtaget hende. De endte med at få hver deres retssag. Hun under anklage for at have skåret sin mands penis af - og han for at have udsat hende for vold og overgreb. Hun blev erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket og blev idømt fem ugers psykiatrisk indlæggelse.

Han blev frifundet og endte med at lave en pornofilm af Ron Jeremy med navnet 'John Wayne Bobbitt: Uncut', der handlede om hændelsen. Senere medvirkede han i endnu en, der fik navnet 'Frankenpenis'. Parret blev officielt skilt i 1995.