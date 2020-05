Fødte en datter: Men så kom overraskelsen

Da den 30-årige amerikanske kvinde Lyndsey Altice fik kraftige veer, kunne hun næsten ikke vente med at se sin første datter blive født. Det gik efter planen, og Lyndsey følte sig lykkelig og lettet, da hendes velskabte datter kom til verden.

Men der gik ikke lang tid, før Lyndsey fik sit livs største overraskelse. Den 30-årige nybagte mor følte nemlig pludselig igen et stort pres fra sit underliv. Og kun to minutter efter fødte hun endnu en lille datter. Lyndsey havde uden at vide noget om det pludselig fået tvillingepiger.

I forbindelse med ultralyds-undersøgelser havde lægerne fortalt Lyndsey, at hun kun havde et barn i maven. Så det kom som en kæmpe overraskelse for både Lyndsey og hendes ægtemand, Wesley, samt læger og andet personale på fødestuen, da der pludselig smuttede endnu et barn ud i livet.

Det skriver Caters News Agency samt medierne Metro, Mirror og The Sun.

Lyndsey er lykkelig for sine to små tvillingedøtre. Foto: Caters News Agency

Fødslen fandt sted i staten Wisconsin i juli måned sidste år. Men det er først nu, at Lindsey viser billederne frem til offentligheden.

- Jeg var straks lidt mistænkelig, da jeg så min første tvillingedatter Ada komme til verden, fordi hun var så lille. Jeg havde nemlig taget dobbelt så meget på i vægt under min graviditet i forhold til, da jeg fik min søn Django et par år tidligere, fortæller Lindsey til Caters News Agency.

Men Lindsay fik hurtigt voldsomme veer efter fødslen af Ada, og hun tænkte straks, at den var helt gal.

- Men så fandt jeg selvfølgelig hurtigt ud af, at en ny baby var på vej. Og da Billie-June kort efter kom til verden, gik jeg nærmest i chok.

- Jeg havde en million tanker, som jeg ikke kunne bearbejde, fordi jeg var så overvældet. Jeg tror, at mit ansigt på billedet siger alt. Jeg har garanteret slået verdensrekord med henblik på, hvor mange gange man kan sige 'Åh min Gud' på ti minutter, fortæller Lindsey,der tilføjer, at alle andre på fødestuen var lige så overraskede.

Her er Lindsey stadig i chok over, at hun netop har født barn nummer to. Foto: Caters News Agency.

Nu nærmer tvillingepigernes etårs fødselsdag sig. Derfor har Lyndsey behov for at dele sin fantastiske oplevelse, som hun selv beskriver som den største og bedste overraskelse, hun har fået i sit liv.

- Mine piger er en total velsignelse for mig. Og min søn Django elsker dem. Jeg elsker at se på billedet af min store overraskelse, fordi det nøjagtigt viser, hvad jeg følte dengang.

- Jeg glæder mig til at vise pigerne billederne, når de bliver store nok til at forstå dem, siger den stolte mor, Lyndsey.