Forældre indtager TikTok: - Det kan være meget kikset

Det er ikke nemt som forældre at følge med på de unges nye og smarte trends. Men nogle kendte danskere giver det et skud

Sjove danse, pranks og virale udfordringer. Det er det, der fylder på en af verdens mest populære apps. Den kinesiske app TikTok har taget folk i alle aldre med storm. Også boomer-generationen.

Karantænen og forsamlingsforbuddet har resulteret i meget mere fritid hos de fleste, og det har lokket en række danske kendte forældre-typer med på trenden. Mikael Bertelsen, som har tre døtre, er en af dem, der har forsøgt sig med de sjove videoer.

- Vi har lagt puslespil, bagt alverdens bagværk, og nu er jeg så med på mine døtres videoer, fortæller han til Ekstra Bladet.

På den kinesiske app kan man filme sig selv med musik, billedeffekter eller lydeffekter. Og det har flere kendte danskere altså forsøgt sig med.

Kendt som 'ham fra TikTok'

Mikael Bertelsen har ikke selv sin egen profil, men gæster udelukkende døtrenes. Og når han gør det, så er han meget forsigtig.

- Det kan være meget kikset, når en far blander sig. Jeg bevæger mig virkelig på en knivsæg, fortæller han.

Normalt ville man nok forbinde tv-manden Mikael Bertelsen for at stå bag række danske tv-succeser som 'Jul på Vesterbro', 'Drengene fra Angora' og 'Det Røde Kapel', ligesom han også har sat sit præg på Radio24syv. Han er ikke bleg for at indrømme, at han er imponeret over mange af brugerne.

- Jeg synes jo selv, at jeg har lavet vigtig og banebrydende radio og uforglemmeligt tv. Men det er en anden tid nu. Jeg stod i en grønthandler, hvor et barn sagde: 'Det er ham fra TikTok'. Jeg tænkte da lige en gang over, at jeg ellers synes, at jeg har lavet en del 'vigtigt arbejde'. Men nu er jeg så genkendt fra en TikTok-video.

Selv er Mikael Bertelsen blandt andet hoppet med på trenden 'Chopper', som ses i videoen. Men nogle udfordringer er lidt lettere at hoppe med på end andre.

- Jeg får de lette roller i videoerne og forsvinder så ud. Der kan jo godt være noget patetisk ved, at ens far vil være med.

Men Mikael Bertelsen er ikke den eneste forælder, som har indtaget TikTok-scenen.

Ikke alene om det

Pernille Nygaard er også en flittig bruger af den kinesiske app. Og kedsomhed har fået realitydeltageren til at søge mod danseuniverset.

- Jeg har kedet mig meget under coronalockdown. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle give mig i kast med. Så blev jeg bidt af TikTok. I starten brugte jeg flere timer på at sidde og kigge på andre danse. Så tænkte jeg bare: Det kan jeg også gøre, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Det er Pernille Nygaards 10-årige datter, som har introduceret hende for appen.

- Vi har faktisk lavet nogle danse sammen, men de er private, så andre ikke kan se dem. Både min datter og min mor har været med i nogle videoer.

Dog har der den seneste tid ikke været så meget aktivitet på de sociale medier, som der plejer.

- Lige nu læser jeg faktisk til eksamen. Så derfor har jeg ikke været så aktiv hverken på Instagram eller på TikTok, men når jeg har sommerferie, så kommer der gang i den igen!

Også kendisser som Christiane Schaumburg-Müller og sportsjournalist og tv-vært Ulla Essendrop har taget TikTok med storm. Du kan se nogle af deres videoer herunder.

Under coronakrisen er antallet af downloads af appen eksploderet, skriver SensorTower. TikTok er blevet downloadet mere end to milliarder gange i alt, hvoraf 315 millioner af de downloads er sket i det seneste kvartal af 2020. Appen så dagens lys i 2015, hvor den gik under navnet Musica.ly.