Forældreløse børn reddet af ægtepar

Det amerikanske ægtepar fra byen San Diego, 49-årige Pam og 52-årige Gary Willis, kastede sig for lidt mere end et år siden ud i et vildt eventyr, der garanteret ville give de fleste jævnaldrende ægtepar grå hår i hovedet.

Pam og Gary, der i forvejen har fem voksne børn, som allerede er fløjet fra reden, adopterede nemlig hele syv børn under 16 år. De syv forældreløse børn, der i maj måned 2018 mistede deres forældre i forbindelse med en bilulykke, havde tilbragt ca. et års tid på et børnehjem, da Pam og Gary adopterede dem.

Det skriver det britiske medie Metro, der har talt med ægteparret.

De syv forældreløse børn ses her i deres nye hjem hos Pam og Gary. Foto: Pam Willis/Facebook.

Pam, der arbejder som advokat, lærte de syv børns tragiske skæbne at kende via et opslag på Facebook.

- Da jeg læste om børnenes historie, blev jeg så forfærdelig ked af det. Jeg så på dem på billederne, og jeg kunne se, at de havde brug for et trygt og stabilt hjem, fortæller Pam og tilføjer:

- Jeg ringede til adoptions-kontoret hver uge for at vise dem, hvor meget jeg ønskede at hjælpe disse syv børn. Og da jeg mødte dem første gang i virkeligheden, var det kærlighed ved første blik, fortæller Pam om de syv børn, der kort efter flyttede ind i ægteparrets store hus. Her kunne de overtage de fem værelser, der i forvejen stod tomme, efter at Pam og Garys voksne børn var fløjet fra reden.

Willis-ægteparret har fem voksne børn, Matthew, 32, Andrew, 29, Alexa, 26, Sophia, 22 og Sam, 19. Hertil er så kommet seks børnebørn. Og nu er familien øget med syv adoptivbørn i alderen fra 15 til fire år.

Her ligger Pam i den røde t-shirt øverst i en rundkreds i græsset med sine syv nye adoptivbørn. Foto: Facebook/Pam Willis.

De syv adoptivbørn har nu boet i 15 måneder hos Pam og Gary, og de er faldt usædvanligt godt til i deres nye hjem. Børnene kalder allerede Pam og Gary for mor og far.

- Udover nogle tand-problemer med nogle af børnene samt søvnproblemer i starten har det været en stor glæde at have børnene i vores hus, lige siden de flyttede ind.

- Vores syv nye børn, som jeg kalder 'The Magnificent Seven' har også allerede udviklet tætte relationer til mine voksne biologiske børn, fortæller Pam, der også har haft sit nye kuld børn med en tur til Disneyland i Californien.

Den 11. juni i år lagde Pam et opslag ud på Facebook for at fejre, at hun nu havde haft sine syv adoptivbørn i ca. et år.