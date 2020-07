Forbløffer forbipasserende

Kejserens nye klæder fik sig lidt af en ny mening, da en næsten nøgen mand gik rundt på Oxford street i London.

Han gik nemlig mere eller mindre splitterhansjørgen midt på åben gade, hvor der normal er fyldt med turister, folk i jakkesæt og andre mennesker -fuldt påklædt - og på farten. Den veltrænede mand havde næsten taget sig sine corona-forholdsregler.

Masken var på, men placeringen var ikke helt korrekt. Han havde nemlig ikke en trævl på kroppen ud over et mundbind for sine nedre dele.

Det var nogle forbløffede forbipasserende, som så måbende til, da den nøgne mand spankulerede rundt på den normalt meget travle gade.

Mundbindet er blevet en nødvendighed fra dags dato, fredag, i Storbritannien, når man skal i butikker eller supermarkedet. Derfor er det også nogle meget chokerede medmennesker, som lovlydigt står med store øjne og masken på det rigtige sted - for munden og næsen.

De to påklædte mænd stod og så noget overraskede ud, da den nøgne mand kom gående, som om intet var hændt. Foto: Reuters

Også i banker og på posthuse er det et krav, at man bærer mundbind ellers kan man se frem til at få stukket en både på intet mindre end 100 pund, svarende til lidt over 800 kroner, i hånden.

De forbipasserendes reaktioner var ret forskellige - nogle stod med store øjne mens andre filmede det spøjse syn.

Om der ligger en protest eller uvidenhed bag den nøgne mands stunt vides ikke, men det bliver nok en oplevelse, de andre på gaden sent glemmer.