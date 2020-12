Forlystelsespark til 3,6 mia. klar til åbning

Efter startvanskeligheder skulle det nu være ganske vist, at forlystelsesparken Super Nintendo World slår dørene op 4. februar 2021.

Parken bliver en del af Universal Studios Japan i Osaka, som blandt andet også rummer forlystelser baseret på Harry Potter, Jurassic Park, Hollywood og Minions.

Super Nintendo World skulle oprindeligt åbne i sommer i forbindelse med OL i Tokyo, som blev udskudt på grund af covid-19.

Den nye park er baseret på Nintendos finurlige verden og figurer og får blandt andet verdens første Mario Kart-forlystelse, 'Mario Kart: Koopa's Challenge', hvor du kan skyde dine modstandere i sænk med skaller.

Stilhed før stormen: Mario Kart-biler står klar til åbningen af Super Nintendo world 4. februar. Foto: Ritzau Scanpix

I forlystelsen 'Yoshi's Adventure' skal du holde godt fast i dinosauren, mens du bruger Captain Toads skattekort til at finde tre mystiske æg. Og bagefter kan du hjælpe prinsesse Peach med at finde The Golden Mushroom, som Bowser Jr. har stjålet.

Bowser er klar til at skræmme alverden børn fra vid og sans. Foto: Ritzau Scanpix

Med et Power Up-armbånd kan du løse udfordringer i parken og indsamle virtuelle mønter. På din smartphone ville du kunne se din score, antallet af mønter og digitale stempler.

Ifølge Bloomberg har det kostet 3,6 milliarder kroner at bygge Super Nintendo World. En dagsbillet til Universal Studios Japan koster knap 500 kroner for voksne og knap 300 kroner for børn.

