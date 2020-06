Forskere i vildrede: Har endelig fundet ud af, hvad det er

En stenlignende genstand fundet på Antarktis i 2011 er endelig blevet bekræftet at være et æg fra et forhistorisk sø-uhyre

En stenlignende genstand, som blev fundet på Antarktis tilbage i 2011 har været et mysterium for forskere verden over indtil nu.

Det er nu slået fast, at det 28 cm lange æg, der lignede en punkteret amerikansk fodbold faktisk er et æg, som stammer fra et forhistorisk sø-uhyre.

66 millioner år gammel

Ægget er meget ulig andre æg som er blevet fundet fra samme tid. Dets skal er nemlig blødt, fortæller geofysiskere fra University of Texas, som har undersøgt ægget.

Men hvad ville der komme ud af det 66 millioner år gamle æg, hvis det var udklækket?

Sådan ser det 38 cm lange æg ud i dag. Foto: Ritzau Scanpix

Gigantisk havdyr

Det ville have blevet til et gigantisk 'sø-firben', eller som det præcise navn er: mosasaur. I dette ægs tilfælde mener man, at den mosasaur, som har lagt det, har været op mod 18 meter lang.

Det ældgamle æg blev fundet blandt fossiler af mosasaure og rester af andre oldtidsfund af havdyr som plesiosaurus. Det blev fundet af en forsker fra Chile i 2011.

En mosasaurus kunne blive op mod 18 meter lang. Foto: Shutterstock

Ukendt

I et lille årti har ægget ligget ukendt hen hos Chiles National Museum of Natural History.

En af mændene bag fundet, David Rubilar-Rogers fra det chilienske museum, har siden 2011 forsøgt efter svaret på, hvor ægget stammede fra hos mange af verdens forskere, men det skulle først blive i 2018, at han fandt Julia Clarke, som er professor ved Jackson School's Department of Geological Sciences.

Sjælden

- Jeg viste hende ægget, og efter et par minutter, fortalte hun mig, at det kunne være et 'punkteret' æg, fortæller David Rubilar-Rogers.

Æggene med den bløde skal er meget svære at finde, eftersom de ikke bliver bevaret naturligt lige så godt som æg med hård skal.