Går verden rundt: Kan du se hvorfor?

Internettet er i svime over en familie, der har valgt at dekorere deres hus på en helt særlig måde i anledning af julen

The Wet Bandits Marv og Harry bliver igen i år skræmt ud af familien McCallisters hjem af unge Kevin.

I USA har en familie nemlig valgt at gå til ekstremerne for at bringe den ikoniske 'Alene Hjemme'-film til live i deres eget hus.

Her har ejeren forsøgt at genskabe en række af de mest ikoniske scener fra komedien, der har Macaulay Culkin i hovedrollen som lille Kevin, som bliver glemt af familien derhjemme og må finde kreativiteten og diverse tricks frem for at skræmme tyvene Marv og Harry væk.

En video af det dekorerede hus er blandt andet blevet delt på det sociale medie TikTok, og her er folk ellevilde med juledekorationen. I skrivende stund har videoen fået i omegnen af 700.000 likes og tusindvis af kommentarer fra folk i hele verden.

Ude foran huset er der en dukke, der repræsenterer Kevin og to dukker, der skal forestille tyvene Marv og Harry, der forsøger at flygte fra terrassen, mens Kevin gør klar til at hælde maling ned over dem.

Her ses en ung Macaulay Culkin i rollen som Kevin. Foto: TV2

Der er også flere andre referencer til den ikoniske film - blandt andet et neonskilt med den ikoniske frase 'Merry Christmas Ya Filthy Animal' og et avisudklip, hvor The Wet Bandits bliver efterlyst.

'Bedste julehus nogensinde', skriver en.

'Denne her familie har sat standarden for juledekoration', skriver en anden, mens en tredje fortsætter:

'Det her er det bedste dekorerede hus. Det er der ingen tvivl om. Ord kan ikke beskrive, hvor fantastisk det er'.

Se en video af huset herunder:

