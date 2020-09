Gav barn mareridt: Fyret fra børnehave

Han er tatoveret fra top til tå, i øjnene og på tungen. Og så er han skolelærer.

Den 35-årige Sylvain Helaine underviser børn fra alderen seks år og opefter, men tidligere underviste han også i en børnehave i en forstad til Paris. Her blev han dog fyret, fordi hans udseende gav en treårig dreng mareridt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Franskmanden er glad for sit job som lærer. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Dreng fik mareridt

I 2019 underviste Sylvain Helaine i børnehaven på Docteur Morere-skolen i Palaiseau, som er en forstad til Paris.

Her valgte forældrene til en treårig dreng at klage til undervisningsmyndighederne. De fortalte, at deres søn havde fået mareridt, da han havde set Sylvain Helaine i børnehaven. Barnet var dog ikke selv blevet undervist af Helaine.

Et par måneder senere blev Sylvain Helaine informeret om, at han ikke længere skulle arbejde i børnehaven. Derfor underviser han i dag kun børn fra seks år og opefter.

Sylvain Helaine mener ikke, at børnene, han selv underviser, er bange for ham. Foto: Christophe Archambault/Ritzau Scanpix

Elsker at undervise

Selv kalder han beslutningen for 'bedrøvende'.

- Jeg er folkeskolelærer ... Jeg elsker mit job.

- Alle mine elever og deres forældre var altid 'cool' med mig, fordi de kendte mig, siger han til Reuters.

Sylvain Helaine vurderer selv, at han har tilbragt omkring 460 timer under nålen, siden han begyndte at få tatoveringer som 27-årig. Dengang underviste han på en privatskole i London, men han fik en 'eksistentiel krise', og siden har det været hans passion at få tatoveringer.

Den tatoverede franskmand håber på, at hans udseende kan hjælpe de børn, han underviser, med at være mindre fordomsfulde i deres fremtidige liv.

- Måske vil de være mindre racistiske og homofobiske, når de er voksne, og mere åbensindede, siger han.