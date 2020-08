Gemte McDonald's-burger i over 20 år: Sådan ser den ud

Mad, der har ligget i en skotøjsæske i to årtier, har ikke de bedste chancer for at være i nærheden af lækkert, hvis man tager dem frem igen.

Men sådan er det åbenbart ikke, hvis du får lyst til at gemme dit Happy Meal i 24 år.

Det viser en ældre kvinde frem på det populære medie TikTok, hvor hun er gået viralt med sin demonstration af, hvad der sker med en burger fra McDonald's, der har ligget i en æske de sidste 24 år.

Normalt ville mad nok begynde at rådne efter et par dage væk fra køleskabet, men ikke i dette tilfælde.

I videoen kan man nemlig se, at fritterne faktisk ligner noget, der netop er blevet lavet, men det store chok er, at burgeren slet ikke har en eneste smule mug på sig.

Spørgsmålet er, hvordan det kan lade sig gøre, at burgeren ikke er rådnet.

Tidligere har dr. Keith Warriner, der er professor i fødevarevidenskab ved universitetet i Guelp i Canada, fortalt, hvordan det kan være, at maden ikke altid rådner.

- Mikroberne, der skaber råd, er meget som os selv. De kræver vand, næringsstoffer, varme og tid, hvis de skal vokse. Hvis vi tager en eller flere af disse elementer væk, så kan mikroberne ikke vokse og ødelægge vores mad.

Du kan se videoen af burgeren øverst i artiklen.