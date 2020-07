Genmanipuleret ko: Skal kun lave hankøn

Kreaturet Cosmo er helt speciel. Selvom han ligner en helt almindelig kalv, så er han helt unik. Han er den første genmanipulerede tyr, som er designet til at reproducere tyrekalve.

Derfor er han et gennembrud inden for genteknologi. Cosmo er nemlig blevet genetisk 'redigeret' til hovedsageligt at producere mandligt afkom.

Det skriver Science Daily.

Indsætter gen

For at ændre i kalvens genetik brugte forskere fra University of California, Davis, en teknologi, som kaldes CRISPR, til at indsætte et gen, mens koen stadig er et foster, som gør, at 75 procent af kalvens afkom vil være hankøn. Uafhængigt af, om den genmanipulerede kos afkom arver XX eller XY komosomet.

Kalven Cosmo blev født i april 2020. Ved American Society of Animal Science blev kalven for første gang præsenteret i juli.

Cosmo ser helt almindelig ud, men hans gener er noget specielle. Foto: Alison Van Eenennaam/UC Davis

Forskerne regner med, at fremtidige ankom vil arve genet, som bliver kaldt Sex-determining Region Y (Sry), og dermed vil 75 procent af kommende afkom blive hankøn.

Derfor bliver 75 procent hankøn

Sry-genet findes normalt på Y-kromosomet som indleder udviklingen af mandlige kønslige egenskaber såsom testikler. Ved normale omstændigheder arver kun halvdelen af alle afkom et Y-kromosom og dermed et Sry-gen.

For at øge chancen for at Cosmo's afkom bliver mandlige, havde forskerne som mål at indsætte Sry-genet i X-kromosomet. På den måde, uanset hvilket kønskromosom afkommet arver, ville det også kunne arve Sry-genet og dermed blive hankøn.

Dog forsøgte forskerne at indsætte genet i X-kromosomet uden held - hvis det var lykkedes, ville 100 procent af Cosmos afkom blive hankøn.

Fordi det ikke gik, måtte forskerne finde en anden metode, hvormed de kunne sikre en større chance for at få hankøn. Det gjorde de ved at ændre kromosom 17.

Det betyder, at Cosmos afkom bliver 50 procent XY, altså 'almindelig' hankøn. 25 procent vil blive XX, men arve det genmanipulerede kromosom 17 med Sry-genet og dermed være hankøn, og 25 procent vil blive XX med det normale kromosom 17 og dermed blive hunkøn.

På trods af vanskeligheder fik forskerne bag succes med at indsætte genet.

Tog lang tid

'Det tog to og et halv år at udvikle metoden til at indsætte genet i det voksende foster og yderligere to år for at få en succesfuld graviditet, fortæller Joey Owen, en af de førende forskere i projektet i en pressemeddelselse.

Grunden til, at forskerne vil have flere tyrekalve, er for at kunne producere mere kød. En af forskerne bag ved navn Alison van Eenennaam mener, at tyre er 15 procent bedre til at lave føde om til muskler og derfor bedre for industrien.

Genmanipulerede dyr er under streng kontrol, og derfor er der ingen fare for, at Cosmo eller dens afkom vil blive lavet om til bøffer i den nærmeste fremtid.